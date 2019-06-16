На Троицу львовяне почтят могилы защитников Украины
Об этом говорится в анонсе нынешних мероприятий, распространенном несколькими организациями, объединенными в Общественный комитет почтения военных могил во Львове во главе с Игорем Калинцем, передает Еспресо.TV.
"Сегодня, когда вновь идет война за независимость и соборность Украины, ни один украинец не имеет права быть равнодушным. Наш ответ московским агрессорам, "русскому миру" - создание и сохранение Украинской Мира", - отмечается в сообщении.
Общественный комитет почтения военных могил во Львове приглашает на совместную молитву священников, церковные хоры, военных, молодежь, а также всех львовян, которые чтят украинские обычаи и патриотические традиции.
Программа мемориальных мероприятий
16 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
15:00 - сбор общественности на Мемориале УСС (Яновское кладбище): панихида и зажжение свечей на могилах Сечевых Стрельцов, выступления общественных деятелей и концертная программа, переход и чествования могил Владимира Робитницкого, Ольги Басараб, Богдана-Игоря Антонича, молитва на Мемориале жертв политических репрессий.
17 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
15:00 - сбор общественности на могилах УСС на Марсовом поле (Лычаковское кладбище): панихида и зажжение свечей на могилах Сечевых Стрельцов, переход к могилам жертв репрессий и Мемориала УПА на Марсовом поле.
Поля почетных захоронений на Лычакове, Военного Мемориала УСС и УГА, поля почетных захоронений Героев московско-Укранская войны (АТО и ООС), молитва и выступления общественных деятелей.
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