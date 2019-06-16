На Троицу львовяне почтят могилы защитников Украины

16 июня, 2019, 07:41

"На Троицу - Сошествие Святого Духа и Пресвятой Троицы - украинцы чтят могилы защитников: сначала - Рода, а впоследствии - Народа, Нации и Государства. Во Львове традиционно в первый день праздников, в воскресенье, община чтит воинские захоронения на Яновском кладбище, а на второй день праздников, в понедельник, на Лычаковском кладбище "

Об этом говорится в анонсе нынешних мероприятий, распространенном несколькими организациями, объединенными в Общественный комитет почтения военных могил во Львове во главе с Игорем Калинцем, передает Еспресо.TV.

"Сегодня, когда вновь идет война за независимость и соборность Украины, ни один украинец не имеет права быть равнодушным. Наш ответ московским агрессорам, "русскому миру" - создание и сохранение Украинской Мира", - отмечается в сообщении.

Общественный комитет почтения военных могил во Львове приглашает на совместную молитву священников, церковные хоры, военных, молодежь, а также всех львовян, которые чтят украинские обычаи и патриотические традиции.

Программа мемориальных мероприятий



16 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ



15:00 - сбор общественности на Мемориале УСС (Яновское кладбище): панихида и зажжение свечей на могилах Сечевых Стрельцов, выступления общественных деятелей и концертная программа, переход и чествования могил Владимира Робитницкого, Ольги Басараб, Богдана-Игоря Антонича, молитва на Мемориале жертв политических репрессий.



17 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК



15:00 - сбор общественности на могилах УСС на Марсовом поле (Лычаковское кладбище): панихида и зажжение свечей на могилах Сечевых Стрельцов, переход к могилам жертв репрессий и Мемориала УПА на Марсовом поле.

Поля почетных захоронений на Лычакове, Военного Мемориала УСС и УГА, поля почетных захоронений Героев московско-Укранская войны (АТО и ООС), молитва и выступления общественных деятелей.

