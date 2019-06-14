Что значит Троица для украинца. Почему Троица Господняя особенно важна именно для нас и именно сейчас

15 июня, 2019, 15:11

Татьяна Зинченко

16 мая православный народ отмечает один из двенадцати самых больших праздников - Троицу. Какова история этого дня, что он значит и что предвещает, традиции и приметы, что надо делать, а что - не желательно - в разведке Еспресо

"Идите, научайте все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа" (Мф, 28, 19).

Есть очень много в этом празднике особого и овеянного легендами: переплетение веков с различными традициями и верованиями, свидетельства, рассказы Священного писания и новейшие разведки этнологов, историков. Где-то они пересекаются, а где-то ставят еще больше знаков вопросов. Впрочем, с большими праздниками так всегда происходит, потому что они вызывают у нас усиленное внимание и обещают осуществления чего-то неземного, а поэтому требуют соответствующих знаний. Так и с Троицей - именно в этот день на землю сошел Святой Дух, как и обещал Сын Божий. Этот дух сошел на апостолов, 12 рыбаков, учеников Христа, которые вместе с Матерью Божьей молились в храме на горе Сионе.

"И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и на каждом из них по одному осел. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на разных языках, как им Дух молвить давал". Дуччо ди Буонинсенья , Сошествия Святого Духа ( XIV века )

Поэтому с этого дня каждый народ получил свой язык - от языков пламени Святого Духа, чтобы на этом языке прославлять царство земное и небесное. Многие в тот день приняли крещение - так началась история создания святой вселенской апостольской Церкви, от которой ведут свое происхождение все современные христианские общины на земле. Первым христианским храмом стал тот самый дом на горе Сион - ныне Успенский храм Гроба Господня в Иерусалиме.

Бог любит Троицу

Поэтому этот праздник символизирует святую Троицу, три известные проявления, лика Всевишнього - в виде Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа.

В Священном Писании говорится, что мы исповедуем Троицу единосущную и нераздельную. Единосущную - это значит, что Отец, Сын и Святой Дух - три самостоятельных Божественных образа, обладающие всеми Божественными совершенствами, но это не три особые отдельные сущности, не три Бога, а Единый Бог. Они неразделимы.

Триединая история праздника

Святая Троица, Пятидесятница, День Сошествия Святого Духа, Зеленая неделя - великий день для верующих, который празднуется на 50-й день после Пасхи.

В 381 году Троица была официально установлена ​​как один из главных праздников христиан. Это произошло во время Второго Вселенского собора, который прошел в Константинополе.

Праздник всегда приходится на воскресенье и является переходным, в ряде православных церковных праздников Троица завершает весенний цикл праздников, через неделю после нее начинается Петров пост.

Зеленая неделя

Этот праздник - самый красочный и цветочный, полон летних ароматов, возвышенный. Храмы украшены зеленым украшением: иконы - липовыми, кленовыми и березовыми веточками, цветами, пол выстилают травой, аиром. Верующие несут для освящения душистые летние букеты из мяты, чабреца, мелиссы, всевозможных полевых цветов. Священники одеты в зеленые рясы, что символизирует летнее буйство, весеннее обновление жизни.

Родительская или Дедова суббота, День поминовения, Радуница

Называйте субботу перед Троицей, как хотите. Однако желательно в этот день помянуть души умерших, родных, ушедших за границу бытия. Считается, что этот день - один из немногих в году, возможно, даже единственный, когда они сходят на землю, чтобы немного побыть с нами. Поэтому готовят вкусные блюда (приветствуются пироги, вареники с ягодами, блюда из сезонных овощей и фруктов, напитки), созывают семью и в кругу друзей вспоминают умерших добрым словом. В этот день не надо скупиться на милостыню - по возможности щедро одарить тех, кто в этом нуждается. Это также связано с успокоением души на том свете.

Старославянские обряды

Обычай украшать храмы, дома и огороды цветами, наверное, пошел еще с давних времен, когда с природой связывали большие и малые события в семье, урожай и природные явления. Девушки гадали, женщины собирали целебные травы для лечения на весь год, мужчины и парни организовывали местные гуляния. Но надо иметь в виду, что церковь далеко не приветствует подобные действия, поэтому о гадании уже почти не упоминается, разве что в канве обычных веселья и развлечений, которые особой смысловой нагрузки не несут.

Считалось, что в этот день можно встретить русалку и она даже может защекотать, поэтому уже наши ближайшие предки, то есть христиане, не выходили в этот день из дома без крестика на шее.

Что в этот день надо делать, а что нельзя

Также вопрос достаточно дискуссионный. Нельзя ругаться, желать кому-то зла, впрочем, это касается каждого и в будний день. Нельзя тяжело работать, чтобы не отвлекаться от светлых дум о сошествии Святого Духа и чтобы тем самым не упустить это светлое мгновение. А надо идти в храм с красивым букетом, искренне помолиться, побыть в этот день хотя бы мыслями ближе к небу.

С давних запретов - нельзя купаться, чтобы не защекотали русалки. Не делать веников из веток деревьев, не строить деревянные заборы. Словом, не использовать природу в корыстных целях, а просто быть с ней в унисон. На Троицу природа просто говорит с человеком на языке насекомых, птиц, природы. Не одно поколение прислушивалось к этому языку, и все эти наблюдения вылились в цепочку примет и верований, которые передаются из поколения в поколение.

На Троицу дождь - к урожаю и теплу! Приметы Троицы

На Троицу дождь - будет солнечное и теплое лето.

После дождя солнечная погода - значит, в этом сезоне можно ожидать очень богатого урожая, особенно зерновых культур, ягод и грибов.

Сватовство в этот день - на удачный брак, в семьи будут хорошие дети, в доме - гармония, а в сердцах - любовь друг к другу. Идеальным считался вариант, когда сватовство происходит на Троицу, а свадьба - на Покров. Но свадьба гулять на Троицу нельзя - в народе свадьбы в этот день не прижились.

Травы и цветы, собранные в этот день, - мощный оберег и лекарство от многих болезней. Настоями и отварами из этих растений люди излечивались от многих недугов. А еще изготавливали талисманы и обереги для всех членов семьи. Ну, как говориться, по вере вашей и будет вам!

Интересные верования и ритуалы

В субботу накануне Троицы все растения наделяются магической и целебной силой.

Болезни и всевозможные нежелательные моменты не будут притягиваться, если подавать щедрую милостыню, оказывать любую помощь тем, кто в ней нуждался.

Скатерть, которой застилали праздничный стол в Троицу, хранили с верой, что она способна привлекать состоятельных женихов или трудолюбивых невест.

Если утром вынести и покрошить свежую выпечку на город- можно задобрить духов усопших родственников, чтобы те заботились о живых в засветке.

Зелена неділя у батьковій хаті,

І повно рай-цвіту, і ласки з теплом.

Які ми з правіку любов’ю багаті.

Зелена неділя у нас за столом.

Церковні подзвони і поля освята.

З любистку-барвінку горять три свічі.

І хата свята, і освячена м’ята ,

І стіл, і на ньому пухкі калачі.

Сидять доокола і діти і внуки,

А з ними козацькі й чумацькі пісні.

На вишитій скатерті – батькові руки,

І мамині руки – два дива святі.

І вікна в любистку, і стіни в уборах,

І гладить маленький Ісусик ягня.

В зелену неділю, неначе в Соборах ,

Довкола любові Вкраїнська рідня!

Троица - значит лето, свобода, цветы, речь!

Не больше не меньше: такие возможности открывает перед каждым из нас грядущий праздник. Святой Дух, сойдя на землю, озарил своим величием и святостью и наш путь, и дал возможность говорить, наделил языком. Есть большие смыслы в больших праздниках: слишком четкие знаки они нам посылают, чтобы мы их не поняли. Поэтому будем наслаждаться летом, несмотря на банальность этих слов - творить добро и развивать язык, данный нам с неба. Благодати Святого Духа каждому из нас и душистого, хорошего праздника!