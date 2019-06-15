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Espreso.tvОбществоЗеленский и Аваков открыли в Мариуполе центр разминирования ГСЧС

Зеленский и Аваков открыли в Мариуполе центр разминирования ГСЧС


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков открыли в Мариуполе центр разминирования Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

"Сейчас у нас война и мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Мы понимаем, что на вас очень серьезная функция, так как после окончания войны, когда мы обязательно вернем наши территории, на вас будет очень серьезная ответственность. Война по разминированию будет продолжаться", - сказал Зеленский на открытии центра.

Для Центра, кроме современного оборудования, закупили роботов, которые будут помогать с разминированием. Сейчас на территории Донбасса, которая находится под контролем Украины, заминированы 7 тысяч квадратных км.

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