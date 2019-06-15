Зеленский и Аваков открыли в Мариуполе центр разминирования ГСЧС

15 июня, 2019, 19:47

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

"Сейчас у нас война и мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Мы понимаем, что на вас очень серьезная функция, так как после окончания войны, когда мы обязательно вернем наши территории, на вас будет очень серьезная ответственность. Война по разминированию будет продолжаться", - сказал Зеленский на открытии центра.

Для Центра, кроме современного оборудования, закупили роботов, которые будут помогать с разминированием. Сейчас на территории Донбасса, которая находится под контролем Украины, заминированы 7 тысяч квадратных км.