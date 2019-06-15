Зеленский в Мариуполе пообещал инвестиции в инфраструктуру Донбасса

15 июня, 2019, 16:28

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Мариуполь посетил мультихаб Spalah, где пообщался с представителями бизнеса.

Зеленский отметил важность развития инфраструктуры Донбасса.

"В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что малый и средний бизнес - это "кровь для организма страны" и отметил важность реформы государственных органов власти.

"Главная цель - "государство в смартфоне", чтобы минимизировать общение бизнеса с чиновниками", - сказал Зеленский и отметил, что сейчас готовятся реформаторские законопроекты, способствующие развитию малого и среднего бизнеса.