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Espreso.tvОбществоЗеленский в Мариуполе пообещал инвестиции в инфраструктуру Донбасса

Зеленский в Мариуполе пообещал инвестиции в инфраструктуру Донбасса


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь пообещал инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Мариуполь посетил мультихаб Spalah, где пообщался с представителями бизнеса.

Зеленский отметил важность развития инфраструктуры Донбасса.

"В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что малый и средний бизнес - это "кровь для организма страны" и отметил важность реформы государственных органов власти.

"Главная цель - "государство в смартфоне", чтобы минимизировать общение бизнеса с чиновниками", - сказал Зеленский и отметил, что сейчас готовятся реформаторские законопроекты, способствующие развитию малого и среднего бизнеса.

  • Напомним, 15 июня президент Украины Владимир Зеленский поздравил главу Белого дома Дональда Трампа с его 73-м днем рождения.
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