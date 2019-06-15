Зеленский выдвинул ультиматум САП и НАБУ
Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, сообщает УНИАН.
По его словам, Владимир Зеленский подаст в Верховную Раду законопроект о перезагрузке Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, если эти органы в течение трех месяцев не докажут свою способность эффективно работать.
Рябошапка заявил, что Зеленский во время встречи с руководителями НАБУ и САП требовал результаті их работы, которые "удовлетворили бы запрос людей на справедливость" и "привлечения к ответственности лиц, причастных к коррупционным преступлениям".
"Мы слышали в последнее время о серьезных коррупционных скандалах: "Укроборонпром", "Центрэнерго", несколько других уголовных производств", - сказал Рябошапка. По его убеждению, все украинское общество заинтересовано, чтобы виновные в совершении этих правонарушений были привлечены к ответственности.
"Поэтому мы ждем от этих антикоррупционных органов соответствующих процессуальных решений - это может быть предъявления подозрений определенным лицам или передача дел уже в суд, и на это все у нас есть несколько месяцев", - сказал Рябошапка.
- Напомним, 6 июня Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование хищений в Укроборонпроме завершено, о подозрениях объявлено детективу НАБУ и руководителям Харьковского бронетанкового завода.
Читайте также
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-