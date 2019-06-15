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Espreso.tvОбществоЗеленский выдвинул ультиматум САП и НАБУ

Зеленский выдвинул ультиматум САП и НАБУ


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский дал Специализированной антикоррупционной прокуратуре и Национальному антикоррупционному бюро три месяца, чтоб доказать свою эффективность

Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, сообщает УНИАН.

По его словам, Владимир Зеленский подаст в Верховную Раду законопроект о перезагрузке Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, если эти органы в течение трех месяцев не докажут свою способность эффективно работать.

Рябошапка заявил, что Зеленский во время встречи с руководителями НАБУ и САП требовал результаті их работы, которые "удовлетворили бы запрос людей на справедливость" и "привлечения к ответственности лиц, причастных к коррупционным преступлениям".

"Мы слышали в последнее время о серьезных коррупционных скандалах: "Укроборонпром", "Центрэнерго", несколько других уголовных производств", - сказал Рябошапка. По его убеждению, все украинское общество заинтересовано, чтобы виновные в совершении этих правонарушений были привлечены к ответственности.

"Поэтому мы ждем от этих антикоррупционных органов соответствующих процессуальных решений - это может быть предъявления подозрений определенным лицам или передача дел уже в суд, и на это все у нас есть несколько месяцев", - сказал Рябошапка.

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