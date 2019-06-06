Хищение "оборонки": объявлены подозрения детективу НАБУ и руководителям Харьковского БТЗ
Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает Еспресо.TV.
"Как вы помните в феврале в Верховной Раде состоялось заседание, где рассматривалась ситуация по поводу скандала вокруг Укроборонпрома", - отметил Луценко.
Генпрокурор отметил, что с 2016 года под следствием ГПУ является расследование неуплаты налогов компанией "Оптимумспецдеталь" во главе с Андреем Рогозой. Впоследствии, это дело было успешно завершено, налоги были уплачены в госбюджет, а соответствующим лицам было сообщено о подозрении. Затем они были закрыты в связи с нормой закона об избежании ответственности, в случае уплаты налогов в полном объеме.
"Вторая часть этого дела, которая вызвала возмущение в обществе, - о хищении в Укроборонпроме, - лежит в монопольной подследственности НАБУ", - отметил генпрокурор.
Луценко подчеркнул, что НАБУ зарегистрировало это дело за полгода до ГПУ - в начале 2016 года.
"В середине 2016 г. военная прокуратура, господин Матиос, передала в НАБУ 87 страниц записей переписки между участниками сделки", - отметил Луценко.
По словам Луценко, документы были переданы руководителю детективов Калужицкому в присутствии Сытника.
"Что сделало НАБУ? А ничего! Сытник объявил одному своему работнику выговор, а в другому - замечания", - сказал Луценко.
Генпрокурор отметил, что при таких действиях детективов НАБУ Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство, в рамках которого давало оценку как действиям детективов НАБУ, так и в деле о вероятном хищении в Укроборонпроме с участием различных компаний, в том числе компании "Оптимумспецдеталь".
Луценко отметил, что ГБР сделало то, что должно было сделать НАБУ. Генпрокурор добавил, что детектив Евгений Завгородний расследовал это дело с 2016 года, имел доказательства хищений, заказал экспертизу, но решил свернуть дело, отозвав ее по экспертизе по указанию своего неустановленного пока руководства.
"Детективу Завгороднему огошошено подозрение - за сокрытие особо тяжкого преступления. САП объявила подозрения руководителям Харьковского бронетакового завода", - сказал Луценко.
- Напомним, что в расследовании Bihus.info говорится, что Игорь Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с соратниками через фирмы-прокладки, в частности "Оптимумспецдетали", которые якобы поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам.
- НАБУ начало досудебное расследование.
- Петр Порошенко подписал указ об увольнении первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
- НАБУ и САП задержали чиновников предприятия "Спецтехноэкспорт" госконцерна "Укроборонпром" по подозрению в растрате $2,2 млн.
- 4 марта 2019 САП сообщила 5 действующим и бывшим чиновникам "Спецтехноэкспорта" о подозрении в хищении 55 млн грн предприятия.
- 4 марта журналисты Bihud.INFO обнародовали новую часть расследования о продаже "Укроборонпрома" приборов стоимостью $85 тыс. по цене в $ 580 тыс.
- 11 марта журналисты обнародовали часть расследования , в котором говорится, что в ГПУ и СБУ брали взятки за закрытие дел о хищении в "Укроборонпроме", а также причастности НАБУ.