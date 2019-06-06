Хищение "оборонки": объявлены подозрения детективу НАБУ и руководителям Харьковского БТЗ

6 июня, 2019, 14:36

Расследование по поводу хищений в Укроборонпроме завершено, о подозрениях объявлено детективу НАБУ и руководителям Харьковского бронетанкового завода

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает Еспресо.TV.

"Как вы помните в феврале в Верховной Раде состоялось заседание, где рассматривалась ситуация по поводу скандала вокруг Укроборонпрома", - отметил Луценко.

Генпрокурор отметил, что с 2016 года под следствием ГПУ является расследование неуплаты налогов компанией "Оптимумспецдеталь" во главе с Андреем Рогозой. Впоследствии, это дело было успешно завершено, налоги были уплачены в госбюджет, а соответствующим лицам было сообщено о подозрении. Затем они были закрыты в связи с нормой закона об избежании ответственности, в случае уплаты налогов в полном объеме.

"Вторая часть этого дела, которая вызвала возмущение в обществе, - о хищении в Укроборонпроме, - лежит в монопольной подследственности НАБУ", - отметил генпрокурор.

Луценко подчеркнул, что НАБУ зарегистрировало это дело за полгода до ГПУ - в начале 2016 года.

"В середине 2016 г. военная прокуратура, господин Матиос, передала в НАБУ 87 страниц записей переписки между участниками сделки", - отметил Луценко.

По словам Луценко, документы были переданы руководителю детективов Калужицкому в присутствии Сытника.

"Что сделало НАБУ? А ничего! Сытник объявил одному своему работнику выговор, а в другому - замечания", - сказал Луценко.

Генпрокурор отметил, что при таких действиях детективов НАБУ Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство, в рамках которого давало оценку как действиям детективов НАБУ, так и в деле о вероятном хищении в Укроборонпроме с участием различных компаний, в том числе компании "Оптимумспецдеталь".

Луценко отметил, что ГБР сделало то, что должно было сделать НАБУ. Генпрокурор добавил, что детектив Евгений Завгородний расследовал это дело с 2016 года, имел доказательства хищений, заказал экспертизу, но решил свернуть дело, отозвав ее по экспертизе по указанию своего неустановленного пока руководства.

"Детективу Завгороднему огошошено подозрение - за сокрытие особо тяжкого преступления. САП объявила подозрения руководителям Харьковского бронетакового завода", - сказал Луценко.