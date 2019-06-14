Конституционный суд признал создание нацкомиссии по энергетике неконституционным

14 июня, 2019, 12:12

Конституционный суд признал неконституционными ряд положений Закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг". В частности, согласно решению суда, ее не имел права создавать президент Порошенко

Об этом сообщает dt.ua .

В деле, которое рассматривалось по представлению 46 народных депутатов, КС решил, что НКРЭКУ была создана неконституционным способом, ее статус и способ формирования не соответствуют Конституции.

Напомним, НКРЭКУ создал президент Порошенко указом от 27 августа 2014 № 694. Позже - 22 сентября 2016 года - Верховная Рада приняла Закон "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", которым было предусмотрено, что НКРЭКУ является постоянно действующим независимым государственным коллегиальным органом, членов которого назначает и увольняет президент.

По данным издания, Конституционный суд признал неконституционным именно указ президента, которым был создан тарифный регулятор.

Так, Конституционный суд отметил, что президент не имел права создавать новые государственные органы, так же, как не имел права назначать членов НКРЭКУ.

Также, согласно решению Конституционного суда, определенный законом о НКРЭКУ правовой статус тарифного регулятора не соответствует действующей Конституции.

Так, по своей сути НКРЭКУ является центральным органом исполнительной власти, а потому в соответствии с Конституцией закон должен определить именно такой ее статус, предусматривающий вхождение НКРЭКУ в систему органов исполнительной власти и направления ее работы Кабинетом Министров.

Отметим, что после создания НКРЭКУ с деятельностью учреждения связывали ряд коррупционных скандалов, в частности внедрение схемы определения себестоимости электроэнергии, известной как "Роттердам +".