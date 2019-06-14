Стало известно, помог ли Зозуля "Альбасете" в первом матче за право играть в сильнейшей лиге Испании
14 июня, 2019, 08:25
В стартовом матче плей-офф за место в высшем дивизионе Испании "Альбасете" Романа Зозули сыграл с "Мальоркой"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В первом полуфинале "Альбасете" уступил на выезде "Мальорке" - 0: 2. Украинец Роман Зозуля провел на поле весь матч, но не смог помочь своей команде результативными действиями.
Сегунда
Плей-офф
1/2 финала
первые матчи
13 июня
"Мальорка" - "Альбасете" 2: 0
Голы: Суарес, 23, Родригес, 89
В другом матче "Депортиво" дома одолел "Малагу" Евгения Селезнева - 4: 2. Украинец на поле не выходил.
- 11 июня стало известно, что украинский форвард испанского "Альбасете" Роман Зозуля может продолжить выступления в киевском "Динамо" .
- 6 июня украинский нападающий испанского "Альбасете" Роман Зозуля поделился мнением, почему Андрей Шевченко не вызывает его в сборную Украины .
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