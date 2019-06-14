//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортСтало известно, помог ли Зозуля "Альбасете" в первом матче за право играть в сильнейшей лиге Испании

Стало известно, помог ли Зозуля "Альбасете" в первом матче за право играть в сильнейшей лиге Испании


фото: twitter
В стартовом матче плей-офф за место в высшем дивизионе Испании "Альбасете" Романа Зозули сыграл с "Мальоркой"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В первом полуфинале "Альбасете" уступил на выезде "Мальорке" - 0: 2. Украинец Роман Зозуля провел на поле весь матч, но не смог помочь своей команде результативными действиями.

Сегунда

Плей-офф

1/2 финала

первые матчи

13 июня

"Мальорка" - "Альбасете" 2: 0

Голы: Суарес, 23, Родригес, 89

В другом матче "Депортиво" дома одолел "Малагу" Евгения Селезнева - 4: 2. Украинец на поле не выходил.

  • 11 июня стало известно, что украинский форвард испанского "Альбасете" Роман Зозуля может продолжить выступления в киевском "Динамо" .
  • 6 июня украинский нападающий испанского "Альбасете" Роман Зозуля поделился мнением, почему Андрей Шевченко не вызывает его в сборную Украины .

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 июня, 2019 пятница

13 июня, 2019 четверг

больше новостей

14 июня, 2019 пятница

13 июня, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать