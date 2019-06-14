Стало известно, помог ли Зозуля "Альбасете" в первом матче за право играть в сильнейшей лиге Испании

14 июня, 2019, 08:25

В стартовом матче плей-офф за место в высшем дивизионе Испании "Альбасете" Романа Зозули сыграл с "Мальоркой"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В первом полуфинале "Альбасете" уступил на выезде "Мальорке" - 0: 2. Украинец Роман Зозуля провел на поле весь матч, но не смог помочь своей команде результативными действиями.

Сегунда

Плей-офф

1/2 финала

первые матчи

13 июня

"Мальорка" - "Альбасете" 2: 0

Голы: Суарес, 23, Родригес, 89

В другом матче "Депортиво" дома одолел "Малагу" Евгения Селезнева - 4: 2. Украинец на поле не выходил.