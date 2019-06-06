Зозуля назвал причины, почему Шевченко не вызывает его в сборную Украины

6 июня, 2019, 09:27

Украинский нападающий испанского "Альбасете" Роман Зозуля поделился мнением, почему Андрей Шевченко не вызывает его в сборную Украины

Слова форварда приводит Youtube канал "Бомбардир".

"За два года я сыграл более 60 матчей, почти все в основе. Забил 20 голов, хотя никогда не был бомбардиром. Тренера меня любили за другие качества. Первое время я обижался, обижался, но сейчас успокоился. Значит, не подхожу под стиль Шевченко, не нравлюсь ему. Может, он обижен на меня еще со времен "Динамо", что мы были конкурентами. Хотя мне тогда было 17 лет. Может, Шевченко знает, что я говорю все, что думаю. я не приду и не скажу, что я за то, чтобы в сборной один Пятов играл, а остальные бразильцы. Он прекрасно знает, что я против этого всего ", - сказал Зозуля.

В этом сезоне Зозуля провел за "Альбасете" 34 матча и забил 11 голов.