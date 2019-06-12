Компания Huawei не будет запускать новую модель ноутбука MateBook из-за санкций США

12 июня, 2019, 21:24

Huawei отложил на неопределенный срок запуск нового ноутбука на Windows, который должны были показать на CES Asia без даты релиза

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на главу потребительского подразделения Huawei Ричарда Ю, передает Общественное .

Топ-менеджер назвал ситуацию "неудачной". По его словам, ноутбук сначала должны были представить без даты старта продаж, но из-за попадания в "черный" список США компания не смогла даже представить устройство.

Технические характеристики нового MateBook остались неизвестными. В феврале Huawei обновила линейку MateBook X Pro Huawei, а в январе представила 13-дюймовый MateBook 13 на CES.