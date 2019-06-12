Компания Huawei не будет запускать новую модель ноутбука MateBook из-за санкций США
12 июня, 2019, 21:24
Huawei отложил на неопределенный срок запуск нового ноутбука на Windows, который должны были показать на CES Asia без даты релиза
Об этом сообщает CNBC со ссылкой на главу потребительского подразделения Huawei Ричарда Ю, передает Общественное .
Топ-менеджер назвал ситуацию "неудачной". По его словам, ноутбук сначала должны были представить без даты старта продаж, но из-за попадания в "черный" список США компания не смогла даже представить устройство.
Технические характеристики нового MateBook остались неизвестными. В феврале Huawei обновила линейку MateBook X Pro Huawei, а в январе представила 13-дюймовый MateBook 13 на CES.
- Напомним, власти США обвиняют компанию Huawei в шпионаже в пользу китайских властей. В связи с этим Huawei пригрозили отключить от программного обеспечения США и полупроводников, необходимых для производства продуктов компании.
- 16 мая Министерство торговли США добавило продукцию китайской компании Huawei и 70 аффилированных с ней компаний в черный список.
- 20 мая корпорация Google и компании Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc. приостановили сотрудничество с Huawei.
- Выполняя решение правительства США, компания Microsoft также прекращает сотрудничество с китайской компанией Huawei .
- Впоследствии китайская компания Huawei подала в суд с требованием признать неконституционной часть закона о национальной безопасности США, из-за какой компанию внесли в черный список.
- Из-за торговой войны США с Китаем будущие телефоны Huawei потеряют доступ к новым версиям Android, патчей безопасности и других популярных сервисов, в частности, Google Play Store, Gmai и YouTube.
Читайте также
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-