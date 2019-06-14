Отстранение Рожковой: экспертиза установила, что суд превысил полномочия

14 июня, 2019, 22:30

Судебный акт о прекращении полномочий первого заместителя председателя правления НБУ Екатерины Рожковой не соответствует требованиям ст. 19 Конституции Украины и является превышением судом предоставленных ему полномочий

К таким выводам пришла Национальная академия правовых наук Украины, передает FinClub.

Эксперты отметили, что ч. 7 ст. 150 ГПК Украины определено, что не допускается обеспечение иска путем приостановления решений, актов НБУ, а также установление для Нацбанка запрета или обязанности совершать определенные действия.

Согласно ч. 2 ст. 74 закона "О Национальном банке Украины" обжалования решения, акта или действия НБУ не приостанавливает их исполнения. Обеспечение иска путем приостановления решений, актов НБУ, а также установление для Нацбанка запрета или обязанности совершать определенные действия не допускается.

Согласно результатам экспертизы, Барышевский районный суд своим решением об отстранении Рожковой заблокировал работу НБУ и создал препятствия правлению осуществлять управление деятельностью Национального банка.

Кроме того, ст. 20 закона "О Национальном банке Украины" определяет, что заместитель председателя Национального банка назначается на должность на срок, соответствующий сроку полномочий главы Национального банка.

Напомним, 11 июня Барышевский районный суд Киевской области принял решение, которое запрещает Екатерине Рожковой выполнять обязанности первого заместителя председателя правления НБУ .

НБУ обжаловал отстранение Рожковой