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Espreso.tvОбществоНБУ обжаловал отстранение Рожковой

НБУ обжаловал отстранение Рожковой

НБУ 14 июня подал в Барышевский районный суд Киевской области ходатайство об отмене решения о запрете Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях Правления и выполнять возложенные на него должностные обязанности

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Указанное ходатайство обосновано грубым нарушением судом норм процессуального и материального права. Сообщаем, что Барышевский райсуд Киевской области должен рассмотреть указанное ходатайство не позднее 5 дней со дня его поступления в суд, а именно до 19 июня включительно", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что НБУ до сих пор не получил решения Барышевского районного суда Киевской области.

Напомним, 11 июня Барышевский районный суд Киевской области принял решение, которое запрещает Екатерине Рожковой выполнять обязанности первого заместителя председателя правления НБУ .

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