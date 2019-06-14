Обнародованы результаты ВНО по трем предметам

14 июня, 2019, 11:57

На информационных страницах участников внешнего независимого тестирования уже можно увидеть результаты тестирования по трем предметам - украинскому языку и литературе, математике и физике

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

"На информационных страницах участников размещены результаты внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе, математике, физике. Участники могут также загрузить карты результатов и скан-копии бланков ответов по этим предметам", - говорится в сообщении.

В течение пяти календарных дней со дня официального объявления результатов абитуриент имеет право обжаловать результаты внешнего независимого оценивания и подать апелляционное заявление. Дополнительная сессия для тех, кто по уважительным причинам не успел пройти ВНО состоится в период с 26 июня по 12 июля по отдельно утвержденному графику.