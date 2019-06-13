В Сумах 17-летний юноша выпал с 5 этажа. Предполагают суицид из-за плохого результат ВНО
13 июня, 2019, 17:12
В Сумах 17-летний юноша погиб, выпав с 5-го этажа многоэтажки, в которой жил
Об этом сообщил представитель пресс-службы Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецкий, передает УНИАН .
Тело молодого человека обнаружили утром 13 июня возле 9-этажного дома №42/1 на ул. Героев Крут.
"Сообщение об этом в горотдел полиции поступило в 10:00. Погибшим оказался 17-летний житель указанного дома, который упал с высоты 5-го этажа, где находится его квартира. Юноша получил смертельные травмы", - рассказал Крупецкий.
По предварительным данным, молодой человек совершил суицид из-за неудовлетворительных результатов ВНО, однако представитель Нацполиции отметил, что правоохранители проверяют и другие версии.
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