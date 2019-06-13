Результаты ВНО: 16% абитуриентов не сдали экзамен по украинскому языку
Об этом сообщает ZIK.
В этом году порог "cдал/не сдал", определенный Украинским центром оценивания качества образования, равен 23 тестовым баллам.
Неудовлетворительный результат на экзамене по украинскому языку и литературе означает, что для 53 613 выпускников вступительная кампания в этом году заканчивается, ведь без удовлетворительного результата этого экзамена не удастся поступить ни в один вуз.
До 14 июня должны быть объявлены результаты, полученные участниками внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе, и приняты таблицы соответствия тестовых баллов рейтинговой оценке по шкале 100-200 баллов за выполнение теста по украинскому языку и литературе.
От абитуриентов, которые не согласны с результатами внешнего независимого оценивания, будут принимать апелляционные заявления. Дополнительная сессия для тех, кто по уважительным причинам не успел пройти ВНО состоится в период с 26 июня по 12 июля по отдельно утвержденному графику.
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Напоминаем, Минобразования уменьшило для представителей нацменьшинств проходной порог экзамена по украинскому языку на ВНО.
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