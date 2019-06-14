Фонсека хочет переманить в "Рому" лидера "Шахтера"
14 июня, 2019, 14:04
Новый главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека хочет видеть в команде бразильского защитника "Шахтера" Исмаили
Об этом сообщает Forza Roma.
По данным ресурса, донецкий клуб и римский близки к договоренности по трансферу левого защитника "горняков" Исмаили. "Шахтер" хочет за бразильца 20 млн евро, но клубы могут сойтись на сумме трансфера в 15 млн.
В этом сезоне 29-летний защитник забил 2 гола и сделал 12 голевых пасов в 39 матчах. Его контракт с донецким клубом истекает летом 2023 года.
- Напомним, 13 июня президент "Шахтера" Ринат Ахметов обнародовал сумму компенсации, которую итальянская "Рома" заплатила дончанам за португальского тренера Паулу Фонсеку.
- "Шахтер" заинтересовался защитником Густаво Гомесом, который принадлежит "Милану", а выступает на правах аренды в "Палмейрасе".
- 12 июня новым главным тренером "Шахтера" был назначен другой португалец - Луиш Каштру .
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