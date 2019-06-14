Фонсека хочет переманить в "Рому" лидера "Шахтера"

14 июня, 2019, 14:04

Новый главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека хочет видеть в команде бразильского защитника "Шахтера" Исмаили

Об этом сообщает Forza Roma.

По данным ресурса, донецкий клуб и римский близки к договоренности по трансферу левого защитника "горняков" Исмаили. "Шахтер" хочет за бразильца 20 млн евро, но клубы могут сойтись на сумме трансфера в 15 млн.

В этом сезоне 29-летний защитник забил 2 гола и сделал 12 голевых пасов в 39 матчах. Его контракт с донецким клубом истекает летом 2023 года.