Епифаний сказал, из-за чего продолжается конфликт с Филаретом

14 июня, 2019, 21:25

Епифаний заявил, что патриарх Филарет хочет быть единственным бенефициаром Православной церкви Украины

Об этом он сказал в эфире "Радио НВ".

Митрополит Епифаний рассказал об основных разногласий с Филаретом по поводу будущего развития единой поместной православной церкви. По его словам, после получения томоса у него с Филаретом начались разногласия по поводу будущего развития единой поместной православной церкви.

Митрополит Епифаний считает, что почетный патриарх Филарет хочет быть единственным бенефициаром Православной церкви Украины (ПЦУ).

"После Объединительного собора и после получения томоса у нас произошли некоторые разногласия в будущем видении развития единой поместной православной церкви, по модели управления церковью, которая объединилась", - сказал Епифаний.

Он также отметил, что "акционером" томоса является украинский народ.

"Но сейчас мы видим, что одним единственным бенефициаром хочет быть одна определенная фигура, определенным одним акционером. Но мы хотим, чтобы эта церковь в будущем руководствовалась соборно, а не единолично. К сожалению, определенные властные амбиции со стороны почетного патриарха Филарета хотят разрушить все столетние надежды украинского народа иметь свою поместную православную церковь", - добавил он.