Филарет созывает собор несуществующего Киевского патриархата
Об этом заявил почетный патриарх Филарет, сообщает ВВС .
"Мы созываем поместный собор, на котором не утвердим решение того собора, который был 15 декабря 2018 года. Значит, он для нас не является обязательным. Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет. Собор мы созываем на 20 июня ", - отметил Филарет.
Отмечается, что патриарх уточнил, что планирует созвать Поместный Собор Украинской православной церкви Киевского патриархата, а не ПЦУ.
"Собора поместного Киевского патриархата 15 декабря не было, а был сбор подписей под постановлением поместного собора. Мы это постановление на поместном соборе отбросим и он будет для нас недействительным", - подчеркнул Филарет.
По его словам, так он сможет "сохранить Киевский патриархат. Он хоть будет и маленьким, но вырастет в большую церковь".
Также почетный патриарх продолжил по-прежнему обвинять предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания в зависимости от Вселенского патриархата.
"Епифаний - слуга Вселенского патриарха. Поставил грека викарным епископом, чтобы он наблюдал и передавал информацию Вселенскому патриарху, чтобы передавал указания через него что делать", - подчеркнул Филарет.
Он добавил, что "так называемая ПЦУ служит интересам греков".
Участники форума "За Украинскую Православную Церковь! За Киевский Патриархат!", который проходит 11 июня в Киеве, планируют утвердить обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой "поддержать Украинскую православную церковь - Киевский патриархат от любого посягательства", говорится в сообщении.
- Напомним, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что распущенная в декабре 2018 Украинская православная церковь Киевского патриархата не является ликвидированной .
- 14 мая на божественную литургию и молебен Филарета пришли четверо из 60 архиереев бывшей УПЦ КП .
- Филарет призывает предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия.
- Филарет также заявил, что не предъявлял бы кандидатуру Епифания на руководителя ПЦУ, если бы знал, что он "пойдет кривыми дорогами" .
- В свою очередь Епифаний заявил, что никаких обещаний почетном патриарху Филарету перед Объединяющим собором не давал.
- В ПЦУ показали документ о ликвидации религиозного объединения "Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата" путем присоединения к ПЦУ, который первым подписал собственноручно Филарет.
- 24 мая Украинская православная церковь заявила, что сохраняет единство и руководствуется собственным уставом, который приняли на Объединительном Соборе 15 декабря 2018 года.
- 30 мая почетный патриарх Филарет раскритиковал предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания через принятие под свою опеку клирика ПЦУ, против которого ранее патриарх ввел санкции.
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