Филарет созывает собор несуществующего Киевского патриархата

11 июня, 2019, 11:58

Почетный патриарх Филарет созывает Поместный православный собор Киевского патриархата, хотя устав Православной церкви Украины такого права ему не дает

Об этом заявил почетный патриарх Филарет, сообщает ВВС .

"Мы созываем поместный собор, на котором не утвердим решение того собора, который был 15 декабря 2018 года. Значит, он для нас не является обязательным. Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет. Собор мы созываем на 20 июня ", - отметил Филарет.

Отмечается, что патриарх уточнил, что планирует созвать Поместный Собор Украинской православной церкви Киевского патриархата, а не ПЦУ.

"Собора поместного Киевского патриархата 15 декабря не было, а был сбор подписей под постановлением поместного собора. Мы это постановление на поместном соборе отбросим и он будет для нас недействительным", - подчеркнул Филарет.

По его словам, так он сможет "сохранить Киевский патриархат. Он хоть будет и маленьким, но вырастет в большую церковь".

Также почетный патриарх продолжил по-прежнему обвинять предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания в зависимости от Вселенского патриархата.

"Епифаний - слуга Вселенского патриарха. Поставил грека викарным епископом, чтобы он наблюдал и передавал информацию Вселенскому патриарху, чтобы передавал указания через него что делать", - подчеркнул Филарет.

Он добавил, что "так называемая ПЦУ служит интересам греков".

Участники форума "За Украинскую Православную Церковь! За Киевский Патриархат!", который проходит 11 июня в Киеве, планируют утвердить обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой "поддержать Украинскую православную церковь - Киевский патриархат от любого посягательства", говорится в сообщении.