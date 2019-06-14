ПЦУ призывает иерархов не участвовать в "соборе" УПЦ КП

14 июня, 2019, 15:48

УПЦ призывает всех иерархов, духовенство и верующих не участвовать в мероприятиях и действиях, которые разрушают единство Поместной УПЦ

Об этом говорится в сообщении пресс-службы церкви.

Как отметили в пресс-службе, в соответствии с решением поместного собора УПЦ Киевского патриархата 15 декабря, который состоялся перед объединительным собором, УПЦ КП как отдельное религиозное объединение прекратило свою деятельность путем объединения и присоединения к образованной единой Поместной православной церкви Украины.

"Персональный отказ кого-то из участников через несколько месяцев после события признавать решения собора, объявление их "ситуативными", то есть якобы сделанными с сознательным намерением ввести кого-то в заблуждение, не могут отменить или приостановить действие этих решений", - отметили в пресс-службе.

"Поэтому всех иерархов, духовенство и верующих, желающих блага Церкви и Украины, призываем не принимать никакого участия в мероприятиях и действиях, которые разрушают единство Поместной УПЦ", - говорится в сообщении.