Джошуа отговаривают от реванша с Руисом
14 июня, 2019, 11:59
Британского боксера Энтони Джошуа отговаривает от немедленного реванша с Энди Руисом тренер американца Мэнни Роблес
Слова тренера приводит boxingscene.com.
По словам Роблеса, если бы он был тренером Джошуа, то попросил бы его сделать паузу.
"Подождать год, выбрать другого соперника. Ему надо провести один или два боя перед тем, как снова выходить на Руиса. Я считаю, что немедленный реванш - хороший вариант для нас", - сказал Роблес.
- Напомним, 2 июня британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл нокаутом американцу Энди Руису и потерял титулы чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.
- 13 июня стало известно, что экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Джошуа после поражения от американца Энди Руиса уволил тренера Роберта Маккракен.
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