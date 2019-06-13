Джошуа нашел виновника своего позорного поражения
Об этом сообщает Boxingscene.
По информации британских СМИ, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа уволил тренера Роберта Маккракена, который работал с ним еще со времен любительской карьеры.
Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало, однако свои услуги британцу уже предложил американец Антонио Тарвер.
"Чемпион, я тут слышал, что ты ищешь нового тренера. Если тебе реально нужен специалист мирового уровня, если ты реально собираешься дать новый виток своей карьере, то внеси меня в свой список. У меня есть все: опыт, приобретенный на всех этапах карьеры, умение четко выражать свои мысли. И не существует боксерских стилей, с которыми я не знаю, как справиться. Дай мне шанс, и ты не пожалеешь", - пообещал Тарвер.
- Напомним, 2 июня британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл нокаутом американцу Энди Руису и потерял титулы чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
-
Читайте также
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются