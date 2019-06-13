//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортДжошуа нашел виновника своего позорного поражения

Джошуа нашел виновника своего позорного поражения


фото: boxingscene
Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Джошуа после поражения от американца Энди Руиса уволил тренера Роберта Маккракен

Об этом сообщает Boxingscene.

По информации британских СМИ, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа уволил тренера Роберта Маккракена, который работал с ним еще со времен любительской карьеры.

Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало, однако свои услуги британцу уже предложил американец Антонио Тарвер.

"Чемпион, я тут слышал, что ты ищешь нового тренера. Если тебе реально нужен специалист мирового уровня, если ты реально собираешься дать новый виток своей карьере, то внеси меня в свой список. У меня есть все: опыт, приобретенный на всех этапах карьеры, умение четко выражать свои мысли. И не существует боксерских стилей, с которыми я не знаю, как справиться. Дай мне шанс, и ты не пожалеешь", - пообещал Тарвер.

  • Напомним, 2 июня британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл нокаутом американцу Энди Руису и потерял титулы чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 июня, 2019 четверг

больше новостей

13 июня, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать