Джошуа нашел виновника своего позорного поражения

13 июня, 2019, 15:27

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Джошуа после поражения от американца Энди Руиса уволил тренера Роберта Маккракен

Об этом сообщает Boxingscene.

По информации британских СМИ, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа уволил тренера Роберта Маккракена, который работал с ним еще со времен любительской карьеры.

Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало, однако свои услуги британцу уже предложил американец Антонио Тарвер.

"Чемпион, я тут слышал, что ты ищешь нового тренера. Если тебе реально нужен специалист мирового уровня, если ты реально собираешься дать новый виток своей карьере, то внеси меня в свой список. У меня есть все: опыт, приобретенный на всех этапах карьеры, умение четко выражать свои мысли. И не существует боксерских стилей, с которыми я не знаю, как справиться. Дай мне шанс, и ты не пожалеешь", - пообещал Тарвер.