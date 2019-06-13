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Espreso.tvОбществоСмоленская трагедия: ответственный за организацию полета польский чиновник получил тюремный срок

Смоленская трагедия: ответственный за организацию полета польский чиновник получил тюремный срок

Суд в Варшаве признал экс-главу канцелярии премьера Польши Томаша Арабского виновным в халатности при организации полета правительственного самолета в Смоленск и приговорил к 10 месяцам заключения

Об этом сообщает RMF24 .

"Суд признает Томаша Арабского виновным в том, что он в период с 16 марта 2010 по 10 апреля 2010 года в Варшаве на должности главы канцелярии председателя Совета министров не выполнил обязанности координатора, ответственного за организацию полетов польских военных воздушных судов", - принял суд.

Суд приговорил Арабского к 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой приговора на 2 года. Перед судом предстали также несколько его подчиненных. Одну из них приговорили к 6 месяцам лишения свободы, трех - оправдали. Истцами выступили 11 членов семей погибших. Приговор суда не является окончательным и подлежит обжалованию.

  • Напомним, в результате авикатастрофы самолета Ту-154 в Смоленске погиб президент Польши Лех Качиньский, ряд высших должностных лиц страны, общественных деятелей и представителей духовенства - всего 96 человек. Расследование продолжается.
  • Польские следователи опровергают фейк российских СМИ о признании вины пилотов во время Смоленской катастрофы.
  • В МИД Польши "с удивлением" восприняли слова представительницы российского МИД о "невозможности возвращения" обломков Ту-154М Польши.
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