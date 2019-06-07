Польские следователи опровергают фейк росСМИ о признании вины пилотов во время Смоленской катастрофы

"Информация российского агентства ТАСС, которое утверждает, что польские следователи признали, что ошибка пилотов стала причиной катастрофы, является ложной", - сообщила Бялик.

Она подчеркнула, что обзор польскими следователями обломков Ту-154М не был завершен.

"Прокуроры снова поедут в Смоленск, чтобы продолжать следственные действия", - сообщила Бялик.

Она добавила, что обзор следователями разбитого самолета "не является процессуальным действием, на основании которого можно сделать вывод относительно вины пилотов, или ее отсутствия".

По ее словам, польские следователи во время пребывания в мае в России "не комментировали ничего ни польским, ни российским журналистам, а также не делились своими взглядами с российскими следственными органами".

Поэтому, как подчеркнула, пресс-секретарь Национальной прокуратуры РП, содержание информации агентства ТАСС "вызывает удивление", поскольку оно является ложным.

Как известно, агентство ТАСС в среду написало, что российские и польские следователи вместе изучили обломки самолета Ту-154М. После этого Следком России якобы сообщил агентству, что "материалы следствия свидетельствуют о вине экипажа". Следком РФ в своем официальном заявлении в среду отметил, что российское следствие не сомневается по поводу обстоятельств катастрофы: собранные материалы свидетельствуют о неверных действия пилотов, которые продолжали снижение в условиях очень плохой видимости. В то же время отмечается, что, "обсуждая результаты совместных действий, польская сторона констатировала конструктивность сотрудничества с российским следствием, подчеркивая удовольствие по поддержке и выражая желание к продолжению сотрудничества".

В конце мая польские следователи осмотрели в Смоленске агрегаты, подузлы и конструктивные элементы Ту-154М. Однако после этого не было никаких официальных сообщений польской стороны по поводу проведения следственных действий.

В конце мая в МИД Польши был вызван посол России в Польше Сергей Андреев, где его проинформировали о неприемлемости появления на месте Смоленской катастрофы информационных таблиц о катастрофе без согласования с польской стороной и необходимости ее устранения. Как подчеркнула польская сторона, как содержание, так и сам факт появления информационных таблиц не согласован с польской стороной. Поэтому, Польша ожидает в этом деле объяснений, устранения таблиц, а также реализации, без проволочек, польско-российских договоренностей, касающихся строительства на месте катастрофы памятника жертвам катастрофы. На информационной таблице содержатся общие данные о Смоленской катастрофе, а также выводы о причинах катастрофы из рапорта Международного авиационного комитета (МАК) в Москве 2011 года, в том числе по вине пилотов самолета Качиньского, с которыми не согласна польская сторона.