Варшаву "удивило" заявление МИД РФ об обломках самолета Качиньского
Об этом сообщает Польское радио.
"Обломки самолета Ту-154М, разбившегося недалеко от Смоленска, является собственностью Республики Польша, мы ожидаем скорейшего их возвращения", - заявили в Министерстве иностранных дел Польши, комментируя выступление спикера МИД РФ Марии Захаровой.
Она заявила, что уголовное дело, которое ведет Следственный комитет РФ по смоленской катастрофе, не завершено. Она повторила позицию, что обломки самолета, как вещественное доказательство по этому делу, до сих пор невозможно вернуть Польше.
Захарова добавила, что обломки самолета "должны храниться в ходе уголовного дела до принятия процессуальных решений".
"В очередную годовщину трагического события, которое привело девять лет назад к на самом деле большому человеческому горю, а также объединило наши народы, призываем польскую сторону к осознанию сложных обстоятельств катастрофы под Смоленском. Ее последствия до сих пор требуют от нас профессионального, честного и, конечно, осторожного подхода. Мы заинтересованы в том, чтобы в результате всех юридических процедур окончательно завершить это дело", - сказала Захарова.
Она заверила, что соответствующие российские органы "полностью открыты для взаимодействия с польской стороной" и "показывали такую позицию на протяжении всех этих лет".
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- Напомним, самолет Ту-154 с польскими чиновниками и президентской четой на борту разбился под Смоленском в 2010 году.
- Во время повторного изучения тел жертв Смоленской авиакатастрофы в гробу стюардессы Натальи Янушко было найдены останки 5 других лиц.
- В гробу президента Польши Леха Качиньского, погибшего в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, нашли фрагменты тел двух других людей.
- Как заявил министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск несет полную ответственность за Смоленскую катастрофу.
- На элементах корпуса польского самолета Ту-154М, а также на теле по крайней мере одной жертвы катастрофы обнаружены следы взрывчатки .
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