Варшаву "удивило" заявление МИД РФ об обломках самолета Качиньского

12 апреля, 2019, 17:32

В МИД Польши "с удивлением" восприняли слова представительницы российского МИД о "невозможности возвращения" обломков Ту-154М Польше

Об этом сообщает Польское радио.

"Обломки самолета Ту-154М, разбившегося недалеко от Смоленска, является собственностью Республики Польша, мы ожидаем скорейшего их возвращения", - заявили в Министерстве иностранных дел Польши, комментируя выступление спикера МИД РФ Марии Захаровой.

Она заявила, что уголовное дело, которое ведет Следственный комитет РФ по смоленской катастрофе, не завершено. Она повторила позицию, что обломки самолета, как вещественное доказательство по этому делу, до сих пор невозможно вернуть Польше.

Захарова добавила, что обломки самолета "должны храниться в ходе уголовного дела до принятия процессуальных решений".

"В очередную годовщину трагического события, которое привело девять лет назад к на самом деле большому человеческому горю, а также объединило наши народы, призываем польскую сторону к осознанию сложных обстоятельств катастрофы под Смоленском. Ее последствия до сих пор требуют от нас профессионального, честного и, конечно, осторожного подхода. Мы заинтересованы в том, чтобы в результате всех юридических процедур окончательно завершить это дело", - сказала Захарова.

Она заверила, что соответствующие российские органы "полностью открыты для взаимодействия с польской стороной" и "показывали такую позицию на протяжении всех этих лет".

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