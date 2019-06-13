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Espreso.tvОбщество"Я вернулась и работаю": Рожкова о решении суда Барышевки, который отстранил ее от должности

"Я вернулась и работаю": Рожкова о решении суда Барышевки, который отстранил ее от должности

Заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова вернулась в Украину с конференции в США и продолжает работу. Ранее Барышевский суд Киевской области запретил ей выполнять свои обязанности

Об этом Рожкова сообщила в видеообращении, которое разместила в своем Facebook.

Заместитель председателя НБУ опровергла информацию, что она якобы не вернулась с конференции в Вашингтоне, на которую поехала накануне.

"Что касается последнего решения суда, отстранившего меня от работы: мы не получили решение суда, на сегодняшний день я работаю. В случае получения такого решения Национальный банк будет его обжаловать в законном порядке", - сообщила Рожкова.

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