"Я вернулась и работаю": Рожкова о решении суда Барышевки, который отстранил ее от должности
13 июня, 2019, 15:38
Заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова вернулась в Украину с конференции в США и продолжает работу. Ранее Барышевский суд Киевской области запретил ей выполнять свои обязанности
Об этом Рожкова сообщила в видеообращении, которое разместила в своем Facebook.
Заместитель председателя НБУ опровергла информацию, что она якобы не вернулась с конференции в Вашингтоне, на которую поехала накануне.
"Что касается последнего решения суда, отстранившего меня от работы: мы не получили решение суда, на сегодняшний день я работаю. В случае получения такого решения Национальный банк будет его обжаловать в законном порядке", - сообщила Рожкова.
- Напомним, 11 июня Барышевский районный суд Киевской области принял решение, которое запрещает Екатерине Рожковой выполнять обязанности первого заместителя председателя правления НБУ.
- Ранее суд Барышевки принял еще одно сомнительное решение о приостановлении лицензии авиакомпании SkyUp.
- В то же время, авиакомпания SkyUp Airlines в пресс-релизе сообщила, что работает в обычном режиме, все рейсы выполняются по расписанию.
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