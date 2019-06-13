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Espreso.tvСпорт"Шальке" летом избавится от Коноплянки

"Шальке" летом избавится от Коноплянки


фото: xsport.ua
Немецкий футбольный клуб "Шальке" выставил на трансфер украинского полузащитника Евгения Коноплянку

Об этом сообщает Kicker .

"Шальке" окончательно решил продать Евгения Коноплянку, несмотря на то, что новый главный тренер команды Давид Вагнер хотел оценить возможности украинца в межсезонье.

Если предложенная за вингера сумма составит хотя бы 10 млн евро, гельзенкирхенцы сразу продадут футболиста.

Евгений Коноплянка перешел в "Шальке" летом 2016 года из "Севильи".

29-летний украинец в прошлом сезоне сыграл 21 матч в составе "Шальке", забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Контракт вингера с немецким клубом истекает летом 2020 года.

  • 4 июня бывший генеральный директор "Ливерпуля" Йен Эйр рассказал, как из-за владельца "Днепра" Игоря Коломойского в 2014 году сорвался трансфер Евгения Коноплянки в английский клуб.
  • 30 мая футболист немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка заявил, что с радостью бы вернулся в "Днепр".
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