"Шальке" летом избавится от Коноплянки
13 июня, 2019, 16:35
Немецкий футбольный клуб "Шальке" выставил на трансфер украинского полузащитника Евгения Коноплянку
Об этом сообщает Kicker .
"Шальке" окончательно решил продать Евгения Коноплянку, несмотря на то, что новый главный тренер команды Давид Вагнер хотел оценить возможности украинца в межсезонье.
Если предложенная за вингера сумма составит хотя бы 10 млн евро, гельзенкирхенцы сразу продадут футболиста.
Евгений Коноплянка перешел в "Шальке" летом 2016 года из "Севильи".
29-летний украинец в прошлом сезоне сыграл 21 матч в составе "Шальке", забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Контракт вингера с немецким клубом истекает летом 2020 года.
- 4 июня бывший генеральный директор "Ливерпуля" Йен Эйр рассказал, как из-за владельца "Днепра" Игоря Коломойского в 2014 году сорвался трансфер Евгения Коноплянки в английский клуб.
- 30 мая футболист немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка заявил, что с радостью бы вернулся в "Днепр".
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