"Шальке" летом избавится от Коноплянки

13 июня, 2019, 16:35

Немецкий футбольный клуб "Шальке" выставил на трансфер украинского полузащитника Евгения Коноплянку

Об этом сообщает Kicker .

"Шальке" окончательно решил продать Евгения Коноплянку, несмотря на то, что новый главный тренер команды Давид Вагнер хотел оценить возможности украинца в межсезонье.

Если предложенная за вингера сумма составит хотя бы 10 млн евро, гельзенкирхенцы сразу продадут футболиста.

Евгений Коноплянка перешел в "Шальке" летом 2016 года из "Севильи".

29-летний украинец в прошлом сезоне сыграл 21 матч в составе "Шальке", забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Контракт вингера с немецким клубом истекает летом 2020 года.