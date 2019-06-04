Из-за Коломойского сорвался трансфер Коноплянки в "Ливерпуль"

4 июня, 2019, 11:03

Бывший генеральный директор "Ливерпуля" Йен Эйр рассказал, как из-за владельца "Днепра" Игоря Коломойского в 2014 году сорвался трансфер Евгения Коноплянки в английский клуб

Об этом сообщает The Telegraph.

По словам Эйра, "Ливерпуль" уже договорился с "Днепром" о сумме трансфера, а Евгений Коноплянка прошел в клубе медобследование, но в решающий момент Игорь Коломойский исчез, из-за чего сделка сорвалась.

"Мы провели переговоры, договорились о сумме сделки и назначили время. Коноплянка прошел медицинское обследование, но затем владелец "Днепра" исчез и мы его больше никогда не видели. Обусловленный срок истек. Вы не поверите, сколько нужно сделать, чтобы оформить переход к закрытию трансферного окна", - сказал Эйр.

Евгений Коноплянка выступал за "Днепр" с 2007 до 2015 года. В 2015 году он перешел в испанскую "Севилью", а с 2016 года играет за немецкий "Шальке".