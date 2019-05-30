Коноплянка заговорил о возвращении в "Днепр"

30 мая, 2019, 15:35

Футболист немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка заявил, что с радостью бы вернулся в "Днепр"

Об этом сообщает официальный сайт "Днепра-1" .

По словам Коноплянки, выступающего за немецкий "Шальке", он скучает по Украине и не прочь в будущем вернуться в "Днепр".

"Скучаю по Украине. По Днипру отдельная тема вообще, редко бываю дома. После сборной приеду в Днипро, давно не видел родных, друзей, мне очень не хватает живых эмоций. Я с радостью вернулся бы на "Днепр-Арену", поиграл бы для наших болельщиков, за наш город", - сказал Коноплянка.

29-летний украинец в нынешнем сезоне сыграл 21 матч в составе "Шальке", забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Контракт вингера с немецким клубом истекает летом 2020 года.

Коноплянка выступал за "Днепр" с 2006 по 2015 года.