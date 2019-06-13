//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПротивники Brexit запланировали масштабный митинг

Противники Brexit запланировали масштабный митинг

Противники Brexit заявили, что 20 июля выйдут на "Марш за изменения", который ознаменует начало национальной борьбы против правительства

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В то время, как новый премьер-министр готовится вступить в должность, местные организации соберутся в центре Лондона на один из крупнейших проевропейских митингов, которые когда-либо видела Великобритания", - заявили организаторы марша.

Они добавили, что: "Марш за изменения станет гордым и уверенным поводом для того, чтобы остаться в ЕС".

  • Главный претендент на лидерство в консерваторов Борис Джонсон и несколько его соперников ранее заявляли, что Великобритания должна выйти из ЕС до установленной даты 31 октября - несмотря на то, будет утверждено соглашение с Брюсселем или нет.
  • Напомним, один из претендентов на премьерский пост в правительстве Великобритании Борис Джонсон пообещал не платить отступные за Brexit на условиях ЕС.

  • Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель дала понять, что ЕС готов пересмотреть договор о Brexit

     

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 июня, 2019 четверг

больше новостей

13 июня, 2019 четверг

12 июня, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать