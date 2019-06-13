Противники Brexit запланировали масштабный митинг
13 июня, 2019, 14:45
Противники Brexit заявили, что 20 июля выйдут на "Марш за изменения", который ознаменует начало национальной борьбы против правительства
Об этом сообщает "Европейская правда".
"В то время, как новый премьер-министр готовится вступить в должность, местные организации соберутся в центре Лондона на один из крупнейших проевропейских митингов, которые когда-либо видела Великобритания", - заявили организаторы марша.
Они добавили, что: "Марш за изменения станет гордым и уверенным поводом для того, чтобы остаться в ЕС".
- Главный претендент на лидерство в консерваторов Борис Джонсон и несколько его соперников ранее заявляли, что Великобритания должна выйти из ЕС до установленной даты 31 октября - несмотря на то, будет утверждено соглашение с Брюсселем или нет.
- Напомним, один из претендентов на премьерский пост в правительстве Великобритании Борис Джонсон пообещал не платить отступные за Brexit на условиях ЕС.
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Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель дала понять, что ЕС готов пересмотреть договор о Brexit
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