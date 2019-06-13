Противники Brexit запланировали масштабный митинг

13 июня, 2019, 14:45

Противники Brexit заявили, что 20 июля выйдут на "Марш за изменения", который ознаменует начало национальной борьбы против правительства

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В то время, как новый премьер-министр готовится вступить в должность, местные организации соберутся в центре Лондона на один из крупнейших проевропейских митингов, которые когда-либо видела Великобритания", - заявили организаторы марша.

Они добавили, что: "Марш за изменения станет гордым и уверенным поводом для того, чтобы остаться в ЕС".