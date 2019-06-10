ЕС готов пересмотреть Brexit-соглашение, - глава МИД Великобритании
Об этом сообщает Guardian.
Хант рассказал, что говорил с Меркель на прошлой неделе во время торжеств по случаю 75-летия высадки союзных войск в Нормандии и убедился, что изменение соглашения возможно.
Министр не уточнил, имеет ли он в виду юридически обязывающее соглашение о выходе, по поводу которого ЕС неоднократно настаивал о невозможности пересмотра, или же политическую декларацию о будущих отношениях, пересмотр которой в принципе возможен.
Хант является одним из ведущих претендентов на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра вместо Терезы Мэй, которая ушла в отставку 7 июня.
Как известно, Мэй согласовала с ЕС соглашение о выходе в конце 2018 года, но британские депутаты трижды его отклонили, и Британия не вышла из блока 29 марта, как планировалось.
Читайте также
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
-
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
Читайте также
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
-
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?