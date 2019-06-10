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Espreso.tvМирЕС готов пересмотреть Brexit-соглашение, - глава МИД Великобритании

ЕС готов пересмотреть Brexit-соглашение, - глава МИД Великобритании


фото: REUTERS
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель дала понять, что ЕС готов пересмотреть договор о Brexit

Об этом сообщает Guardian.

Хант рассказал, что говорил с Меркель на прошлой неделе во время торжеств по случаю 75-летия высадки союзных войск в Нормандии и убедился, что изменение соглашения возможно.

"Она сказала, что, конечно, с новым премьер-министром Великобритании они хотят рассмотреть любые решения, которые у него будут. Я абсолютно уверен, что если мы выберем правильный подход, европейцы будут готовы вести переговоры", - сказал Хант.

Министр не уточнил, имеет ли он в виду юридически обязывающее соглашение о выходе, по поводу которого ЕС неоднократно настаивал о невозможности пересмотра, или же политическую декларацию о будущих отношениях, пересмотр которой в принципе возможен.

Хант является одним из ведущих претендентов на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра вместо Терезы Мэй, которая ушла в отставку 7 июня.

Как известно, Мэй согласовала с ЕС соглашение о выходе в конце 2018 года, но британские депутаты трижды его отклонили, и Британия не вышла из блока 29 марта, как планировалось.

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