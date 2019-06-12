Борис Джонсон: Задержка Brexit будет означать поражение

12 июня, 2019, 18:26

Один из претендентов на премьерский пост в правительстве Великобритании Борис Джонсон заявил, что он не поддерживает вариант Brexit без соглашения, но хочет внести изменения в существующее соглашение

Об этом пишет BBC.

"Борис Джонсон сказал, что он не стремится к реализации варианта Brexit без соглашения, в речи, посвященной началу соревнования за пост главы Консервативной партии", - говорится в сообщении.

В то же время Джонсон отметил, что вариант выхода без соглашения является "жизненно важным инструментом переговоров", и Великобритания "должна получить что-то лучше, чем существующее соглашение".

"Задержка будет означать поражение", - сказал политик, добавив, что Великобритания в любом случае выйдет из ЕС 31 октября.

Напомним, один из претендентов на премьерский пост в правительстве Великобритании Борис Джонсон пообещал не платить отступные за Brexit на условиях ЕС.

Джонсон считается главным претендентом на пост лидера Консервативной партии и, соответственно, на должность главы британского правительства.

Как известно, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее заявила, что 7 июня она уходит с поста лидера Консервативной партии. В течение недели после этого будет избран новый руководитель партии. Мэй отметила, что если партию возглавит новый человек, она также покинет пост премьер-министра.