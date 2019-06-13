Политические игры: Шевчук прокомментировал дело ГБР против себя
13 июня, 2019, 14:47
Открытое Государственным бюро расследований дело против Шевчука - это еще один способ давления на него
Об этом заявил экс-глава Конституционного суда Станислав Шевчук, сообщает LIGA.net .
"Это просто еще один из способов давления на меня со стороны тех лиц, которые были инициаторами моего увольнения и сейчас пытаются установить контроль над КСУ. Поэтому им очень не хочется моего восстановления в должности", - отметил он.
По его словам, тема со штатными и внештатными советниками "уже надоела всем" и здесь нет никакого нарушения закона.
"А то, что к этим игрищам присоединились народные депутаты, еще раз свидетельствует о политической составляющей моего увольнения", - подчеркнул Шевчук.
- Напомним, 14 мая 2019 г. судьи Конституционного суда Украины выразили недоверие Станиславу Шевчуку и освободили его от должности председателя суда.
- Новым председателем Конституционного Суда выбрали Наталью Шапталу.
- Уволенный председатель КСУ Шевчук заявил о "антиконституционном перевороте" и обвинил Порошенко.
- 21 мая экс-председатель Конституционного суда Станислав Шевчук считает свое увольнение незаконным и подал иск в суд.
- 13 июня Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении бывшего председателя Конституционного суда Станислава Шевчука за злоупотребления властью или служебным положением.
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