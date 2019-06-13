Политические игры: Шевчук прокомментировал дело ГБР против себя

13 июня, 2019, 14:47

Открытое Государственным бюро расследований дело против Шевчука - это еще один способ давления на него

Об этом заявил экс-глава Конституционного суда Станислав Шевчук, сообщает LIGA.net .

"Это просто еще один из способов давления на меня со стороны тех лиц, которые были инициаторами моего увольнения и сейчас пытаются установить контроль над КСУ. Поэтому им очень не хочется моего восстановления в должности", - отметил он.

По его словам, тема со штатными и внештатными советниками "уже надоела всем" и здесь нет никакого нарушения закона.

"А то, что к этим игрищам присоединились народные депутаты, еще раз свидетельствует о политической составляющей моего увольнения", - подчеркнул Шевчук.