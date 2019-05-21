Экс-глава КСУ будет судиться из-за своего увольнения
21 мая, 2019, 14:09
Экс-глава Конституционного суда Станислав Шевчук считает свое увольнение незаконным и подал иск в суд
Об этом Станислав Шевчук написал в Facebook .
"Только что, согласно с подсудностью, обратился в Окружной административный суд города Киева с иском о признании действий КСУ относительно моего увольнения незаконными, отмене постановления об увольнении немедленного обновления меня на должностях судьи и главы суда. Процесс будет максимально открытым и публичным. Я всегда отрыт к обществу и хочу, чтобы общество было в курсе этого процесса. А оценку действиям сторон предоставит суд ", - сказал Шевчук.
- Напомним, 14 мая 2019 года судьи Конституционного суда Украины выразили недоверие Станиславу Шевчуку и уволили его с должности главы суда.
- Новым главой Конституционного Суда выбрали Наталью Шапталу.
- 27 февраля 2018 года КС опубликовал решение об отмене статьи о незаконном обогащении.
- Уволенный глава КСУ Шевчук заявил об "антиконституционном перевороте" и обвинил Порошенко.
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