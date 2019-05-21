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Экс-глава КСУ будет судиться из-за своего увольнения

Экс-глава Конституционного суда Станислав Шевчук считает свое увольнение незаконным и подал иск в суд

Об этом Станислав Шевчук написал в Facebook .

"Только что, согласно с подсудностью, обратился в Окружной административный суд города Киева с иском о признании действий КСУ относительно моего увольнения незаконными, отмене постановления об увольнении немедленного обновления меня на должностях судьи и главы суда. Процесс будет максимально открытым и публичным. Я всегда отрыт к обществу и хочу, чтобы общество было в курсе этого процесса. А оценку действиям сторон предоставит суд ", - сказал Шевчук.

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