Экс-глава КСУ будет судиться из-за своего увольнения

21 мая, 2019, 14:09

Экс-глава Конституционного суда Станислав Шевчук считает свое увольнение незаконным и подал иск в суд

Об этом Станислав Шевчук написал в Facebook .

"Только что, согласно с подсудностью, обратился в Окружной административный суд города Киева с иском о признании действий КСУ относительно моего увольнения незаконными, отмене постановления об увольнении немедленного обновления меня на должностях судьи и главы суда. Процесс будет максимально открытым и публичным. Я всегда отрыт к обществу и хочу, чтобы общество было в курсе этого процесса. А оценку действиям сторон предоставит суд ", - сказал Шевчук.