ГБР открыло дело против экс-главы Конституционного суда Шевчука
13 июня, 2019, 13:40
Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении бывшего председателя Конституционного суда Станислава Шевчука
Об этом заявила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, сообщает Укринформ.
"Следователи Государственного бюро расследований начали уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением бывшим председателем Конституционного суда", - отметила она.
По ее словам, дело было возбуждено после обращения народного депутата, в котором говорилось, что экс-глава КСУ незаконно назначил себе внештатных советников, что привело к лишним бюджетных расходов.
Сообщается, что сейчас следователи проверяют действия бывшего председателя КСУ на признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.
- Напомним, 14 мая 2019 судьи Конституционного суда Украины выразили недоверие Станиславу Шевчуку и уволили его с должности главы суда.
- Новым председателем Конституционного Суда выбрали Наталью Шапталу.
- Уволенный глава КСУ Шевчук заявил об "антиконституционном перевороте" и обвинил Порошенко.
- 21 мая экс-глава Конституционного суда Станислав Шевчук считает свое увольнение незаконным и подал иск в суд.
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