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Espreso.tvОбществоГБР открыло дело против экс-главы Конституционного суда Шевчука

ГБР открыло дело против экс-главы Конституционного суда Шевчука

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении бывшего председателя Конституционного суда Станислава Шевчука

Об этом заявила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, сообщает Укринформ.

"Следователи Государственного бюро расследований начали уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением бывшим председателем Конституционного суда", - отметила она.

По ее словам, дело было возбуждено после обращения народного депутата, в котором говорилось, что экс-глава КСУ незаконно назначил себе внештатных советников, что привело к лишним бюджетных расходов.

Сообщается, что сейчас следователи проверяют действия бывшего председателя КСУ на признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

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