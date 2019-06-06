Ломаченко рассказал, кого считает лучшими боксерами мира
Об этом украинец рассказал в интервью для своего канала в YouTube.
По версии Василия Ломаченко, Александр Усик, Сауль Алварес и Теренс Кроуфорд - лучшие в мире.
"Мне очень часто задают вопрос, кто лучший. И я оказываюсь не готов к этому. Если честно, я никогда об этом не думаю. Не знаю почему так, но я никогда не думаю о том, кто лучший, кто не самый лучший. Надо подумать, поразмыслить, вспомнить боксеров. Абсолютно точно в тройке должны быть Сауль Альварес, Теренс Кроуфорд и Александр Усик. А вот расставлять этих боксеров по ступеням я бы на стал", - сказал Ломаченко.
Сауль Альварес является чемпионом мира по версиям WBC, WBA и IBF в среднем весе (72,6 кг). Теренс Кроуфорд - чемпион WBO в полусреднем весе (66,7 кг).
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