Ломаченко рассказал, кого считает лучшими боксерами мира

6 июня, 2019, 08:53

Украинский боксер Василий Ломаченко назвал свою версию лучших боксеров мира

Об этом украинец рассказал в интервью для своего канала в YouTube.

По версии Василия Ломаченко, Александр Усик, Сауль Алварес и Теренс Кроуфорд - лучшие в мире.

"Мне очень часто задают вопрос, кто лучший. И я оказываюсь не готов к этому. Если честно, я никогда об этом не думаю. Не знаю почему так, но я никогда не думаю о том, кто лучший, кто не самый лучший. Надо подумать, поразмыслить, вспомнить боксеров. Абсолютно точно в тройке должны быть Сауль Альварес, Теренс Кроуфорд и Александр Усик. А вот расставлять этих боксеров по ступеням я бы на стал", - сказал Ломаченко.

Сауль Альварес является чемпионом мира по версиям WBC, WBA и IBF в среднем весе (72,6 кг). Теренс Кроуфорд - чемпион WBO в полусреднем весе (66,7 кг).