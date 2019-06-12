Ломаченко установил новый рекорд для украинских спортсменов в Instagram

12 июня, 2019, 14:29

Чемпион мира по боксу Василий Ломаченко стал первым украинским спортсменом, набравшим более 1,5 млн подписчиков в Instagram

Об этом сообщает segodnyа.ua .

Василий Ломаченко - первый украинский спортсмен, которому удалось набрать более 1,5 млн подписчиков в социальной сети Instagram. По состоянию на 12 июня, официальный аккаунт чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг) подписалось более 1,5 млн человек. В ближайших преследователей боксера среди спортсменов существенно меньше подписчиков - футболист сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко 682 тыс фанов, а боксер Александр Усик - 670 тыс.