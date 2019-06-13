Экс-игрок "Динамо" будет судиться с клубом из-за задолженности
13 июня, 2019, 10:52
"Динамо" ждет судебное дело в арбитражном суде Лозанны против экс-игрока команды Джеремейна Ленса
О рассмотрении дела сообщается на официальной странице CAS .
Причиной судебного дела стала задолженность "Динамо" по зарплате перед футболистом и наложение штрафов на игрока. Заседание назначено на 31 июля.
Ранее ФИФА принял решение против "Динамо" по итогам рассмотрения жалобы Ленса.
Футболист сборной Нидерладив Ленс выступал за "Динамо" с 2013 по 2015 год, далее продолжил выступления в "Фенербахче".
- 11 июня стало известно, что в "Динамо" может перейти полузащитник японского клуба "Джубило Ивата" и сборной Люксембурга Жерсон Родригес .
- Украинский форвард испанского "Альбасете" Роман Зозуля может продолжить выступление в киевском "Динамо" .
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