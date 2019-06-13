13 июня, 2019, 10:52

"Динамо" ждет судебное дело в арбитражном суде Лозанны против экс-игрока команды Джеремейна Ленса

О рассмотрении дела сообщается на официальной странице CAS .

Причиной судебного дела стала задолженность "Динамо" по зарплате перед футболистом и наложение штрафов на игрока. Заседание назначено на 31 июля.

Ранее ФИФА принял решение против "Динамо" по итогам рассмотрения жалобы Ленса.

Футболист сборной Нидерладив Ленс выступал за "Динамо" с 2013 по 2015 год, далее продолжил выступления в "Фенербахче".