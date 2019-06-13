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Espreso.tvСпортЭкс-игрок "Динамо" будет судиться с клубом из-за задолженности

Экс-игрок "Динамо" будет судиться с клубом из-за задолженности


фото: dynamo.kiev.ua
"Динамо" ждет судебное дело в арбитражном суде Лозанны против экс-игрока команды Джеремейна Ленса

О рассмотрении дела сообщается на официальной странице CAS .

Причиной судебного дела стала задолженность "Динамо" по зарплате перед футболистом и наложение штрафов на игрока. Заседание назначено на 31 июля.

Ранее ФИФА принял решение против "Динамо" по итогам рассмотрения жалобы Ленса.

Футболист сборной Нидерладив Ленс выступал за "Динамо" с 2013 по 2015 год, далее продолжил выступления в "Фенербахче".

 

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