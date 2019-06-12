На Житомирщине нашли в реке кости, которые могут принадлежать убитой 5-летней девочке

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области в Facebook.

"С привлечением техники было изменено русло реки, чтобы полицейские и спасатели исследовали илистое дно. В результате были обнаружены и изъяты отдельные фрагменты, которые внешне похожи на кости. Следователи подали ходатайство в суд, по решению которого изъято будет направлено на экспертное исследование. Его выводы засвидетельствуют, относятся ли найденные фрагменты погибшей ребенку ".

Напомним, что на Житомирщине родители признались в убийстве своего 5-летнего ребенка , которого суд вернул им из приемной семьи. Преступление они скрывали 8 месяцев.

По предварительной версии правоохранителей, во время семейного конфликта отец нанес ребенку травмы, которые привели к егосмерти. Впоследствии тело ребенка родители сожгли в печи, а кости выбросили в реку.