Убийство 5-летнего ребенка: родителей девочки арестовали на два месяца

30 мая, 2019, 14:36

30 мая Королевский районный суд Житомира взял под стражу мужчину и женщину, которых подозревают в убийстве 5-летней дочери

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"29 мая по решению Королевского районного суда г. Житомира 41-летняя жительница Овручского района взята под стражу на 60 суток без права внесения залога. Такая же мера пресечения применена судом 30 мая и к 50-летнему отцу погибшего ребенка", - говорится в сообщении.

Также прокуратура открыла производство по факту служебной халатности соцработников Овруцкой РГА и должностных лиц Словечанско ОТГ.

По предварительной версии правоохранителей, во время семейного конфликта отец нанес ребенку травмы, которые привели к ее смерти. Впоследствии тело ребенка родители сожгли в печи, а кости выбросили в реку.