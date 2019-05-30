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Espreso.tvОбществоУбийство 5-летнего ребенка: родителей девочки арестовали на два месяца

Убийство 5-летнего ребенка: родителей девочки арестовали на два месяца

30 мая Королевский районный суд Житомира взял под стражу мужчину и женщину, которых подозревают в убийстве 5-летней дочери

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"29 мая по решению Королевского районного суда г. Житомира 41-летняя жительница Овручского района взята под стражу на 60 суток без права внесения залога. Такая же мера пресечения применена судом 30 мая и к 50-летнему отцу погибшего ребенка", - говорится в сообщении.

Также прокуратура открыла производство по факту служебной халатности соцработников Овруцкой РГА и должностных лиц Словечанско ОТГ.

По предварительной версии правоохранителей, во время семейного конфликта отец нанес ребенку травмы, которые привели к ее смерти. Впоследствии тело ребенка родители сожгли в печи, а кости выбросили в реку.

  • Напомним, что на Житомирщине родители признались в убийстве своего 5-летнего ребенка, которого суд вернул им из приемной семьи. Преступление они скрывали 8 месяцев.
  • В марте 2015 года, девочку отобрали у родителей решением райсуда по иску органа опеки (без лишения родительских прав) и передали службе по делам детей Овруцкой райгосадминистрации для дальнейшего устройства.
  • Ребенку был предоставлен тогда статус сироты и он был устроен в один из детских домов семейного типа. Впрочем после вмешательства общественных активистов решение было отменено, и в апреле 2018 ребенка вернули биологическим родителям.
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