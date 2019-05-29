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Espreso.tvКриминалВ Житомирской области родители убили 5-летнюю девочку. Им грозит пожизненное

В Житомирской области родители убили 5-летнюю девочку. Им грозит пожизненное

На Житомирщине пожизненное лишение свободы грозит родителям, которые сожгли тело 5-летней дочери в печи

Об этом рассказала руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша, информирует УНИАН .

По ее словам, обоим родителям сообщено о подозрении, им грозит лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. 41-летнюю женщину, мать 5-ти детей (в отношении двух старших она лишена родительских прав) и мужчины 50 лет, который нигде не работает, задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

28 мая из-за убийства 5-летней девочки был созван внеочередной исполком Житомирского горсовета, поскольку убитый ребенок длительное время воспитывался в приемной семье. Однако в прошлом году решением суда он была возвращен биологическим родителям.

Члены исполкома единогласно проголосовали за направление обращений в адрес Генеральной прокуратуры, коллегии судей, Житомирской областной госадминистрации и Житомирского облсовета относительно соответствующего реагирования на действия ряда общественных активистов которые способствовали в изъятии из детского дома семейного типа и возвращении в биологическую семью Даши Макарчук. Обращение поручено подготовить Службе по делам детей совместно с юридическим департаментом городского совета.

По уточненной информации правоохранителей, трагедия произошла в Овручскому районе, в селе Листвин. Девочка в ходе семейного конфликта получила смертельные травмы от отца.

 

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