Шевченко оценил шансы Зозули вернуться в сборную Украины

9 июня, 2019, 21:51

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, имеет ли форвард испанского "Альбасете" шансы вернуться в национальную команду

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

На предматчевой пресс-конференции перед игрой отбора Евро-2020 против Люксембурга, Шевченко заявил, что продолжает следить за Романом Зозулей.

"Есть много игроков, за которыми мы наблюдаем, и Роман входит в их число. Вызывая футболистов, я исхожу исключительно из интересов национальной сборной. Мы принимаем решение, учитывая то, какие исполнители в данный момент подходят под игру команды. Никаких вопросов к Зозуле нет - он проводит великолепный сезон. Я желаю ему удачи в стыковых матчах Сегунды. Роман у нас в обойме, мы за ним следим", - сказал Шевченко.

Сборная Украины 10 июня во Львове сыграет в отборочном матче чемпионата Европы-2020 против Люксембурга.