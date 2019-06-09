//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортШевченко оценил шансы Зозули вернуться в сборную Украины

Шевченко оценил шансы Зозули вернуться в сборную Украины


фото: ffu.ua
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, имеет ли форвард испанского "Альбасете" шансы вернуться в национальную команду

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

На предматчевой пресс-конференции перед игрой отбора Евро-2020 против Люксембурга, Шевченко заявил, что продолжает следить за Романом Зозулей.

"Есть много игроков, за которыми мы наблюдаем, и Роман входит в их число. Вызывая футболистов, я исхожу исключительно из интересов национальной сборной. Мы принимаем решение, учитывая то, какие исполнители в данный момент подходят под игру команды. Никаких вопросов к Зозуле нет - он проводит великолепный сезон. Я желаю ему удачи в стыковых матчах Сегунды. Роман у нас в обойме, мы за ним следим", - сказал Шевченко.

Сборная Украины 10 июня во Львове сыграет в отборочном матче чемпионата Европы-2020 против Люксембурга.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

9 июня, 2019 воскресенье

больше новостей

9 июня, 2019 воскресенье

8 июня, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать