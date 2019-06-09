Шевченко оценил шансы Зозули вернуться в сборную Украины
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
На предматчевой пресс-конференции перед игрой отбора Евро-2020 против Люксембурга, Шевченко заявил, что продолжает следить за Романом Зозулей.
"Есть много игроков, за которыми мы наблюдаем, и Роман входит в их число. Вызывая футболистов, я исхожу исключительно из интересов национальной сборной. Мы принимаем решение, учитывая то, какие исполнители в данный момент подходят под игру команды. Никаких вопросов к Зозуле нет - он проводит великолепный сезон. Я желаю ему удачи в стыковых матчах Сегунды. Роман у нас в обойме, мы за ним следим", - сказал Шевченко.
Сборная Украины 10 июня во Львове сыграет в отборочном матче чемпионата Европы-2020 против Люксембурга.
- Напомним, 6 июня украинский нападающий испанского "Альбасете" Роман Зозуля поделился мнением, почему Андрей Шевченко не вызывает его в сборную Украины.
- 7 июня во Львове сборная Украины разгромила Сербию в отборе Евро-2020 и получила одну из крупнейших побед в своей истории.