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Espreso.tvОбществоРаду нужно поменять. Вакарчук рассказал, какой закон необходимо принять первым

Раду нужно поменять. Вакарчук рассказал, какой закон необходимо принять первым

Партия "Голос" предлагает одним из первых законопроектов - закон о деолигархизации

Об этом заявил лидер партии "Голос" и группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в Facebook.

"Конституционный суд Украины начал рассмотрение дела о роспуске Верховной Рады. Это действительно важное решение о нашем будущем. Старая Верховная Рада - это старые правила, работа на интересы олигархов. Это надо поменять. Именно поэтому партия "Голос" предлагает одним из первых законопроектов - закон о деолигархизации . еще 3 месяца старой ВР - это еще 3 месяца ожидания новых правил. Так не должно быть", - написал он.

Вакарчук отметил, что Верховная Рада нужно поменять прямо сейчас.

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