Раду нужно поменять. Вакарчук рассказал, какой закон необходимо принять первым
11 июня, 2019, 19:52
Партия "Голос" предлагает одним из первых законопроектов - закон о деолигархизации
Об этом заявил лидер партии "Голос" и группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в Facebook.
"Конституционный суд Украины начал рассмотрение дела о роспуске Верховной Рады. Это действительно важное решение о нашем будущем. Старая Верховная Рада - это старые правила, работа на интересы олигархов. Это надо поменять. Именно поэтому партия "Голос" предлагает одним из первых законопроектов - закон о деолигархизации . еще 3 месяца старой ВР - это еще 3 месяца ожидания новых правил. Так не должно быть", - написал он.
Вакарчук отметил, что Верховная Рада нужно поменять прямо сейчас.
- Напомним, 20 мая во время инаугурации Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады, потребовал увольнения глав СБУ, ГПУ и Минобороны , а также предложил правительству уйти в отставку .
- Также Зеленский потребовал от действующей Верховной Рады отмены депутатской неприкосновенности, возвращения уголовной ответственности за незаконное обогащение и принятия избирательного кодекса с нормой о выборах по открытым спискам.
- Владимир Зеленский подал законопроект об изменении системы выборов нардепов. Законопроект предусматривал выборы народных депутатов по пропорциональной избирательной системе с закрытыми списками, снижение барьера прохождения партий в Раду до 3% и отмену мажоритарной системы.
- Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах.
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