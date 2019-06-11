Фьюри назвал неожиданную причину поражения Джошуа

11 июня, 2019, 14:16

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри назвал главной проблемой экс-чемпиона мира Джошуа психологическую неуравновешенность

Об этом сообщает The Telegraph .

Фьюри раз раскритиковал бывшего чемпиона мира по версиям IBF (Международной боксерской федерации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) Джошуа, который 1 июня сенсационно уступил Энди Руису с США.

"Я видел, что Джошуа слаб в психологическом плане. Мне казалось, что он хотел быть где угодно, но не на ринге. Да, он пропустил удар, такое может произойти с кем угодно. В этом нет ничего страшного. В седьмом раунде он упал, потому что хотел этого. Удары не были столь сильными. Он словно нарочно падал. Это явный признак того, что боксер не хочет стоять и драться. Ему нужен тренер по психологии ", - сказал Фьюри.

Также Тайсон Фьюри посоветовал соотечественнику гнать из команды лишних людей.

"Джошуа следует избавиться от всех, кто его постоянно целует в задницу. В этом бизнесе нет места для людей. Как сказал его отец, Энтони нужно быть умнее и слушать людей, о нем заботятся. Не стоит слушать халявщиков, которые сели ему на хвост ", - сказал Фьюри.