Фракция "Батькивщины" поддержит отставку Луценко, - Тимошенко

11 июня, 2019, 17:32

Парламентская фракция ВО "Батькивщина" будет голосовать за увольнение Юрия Луценко с должности генерального прокурора Украины

Об этом заявила в Facebook лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"Очень хорошо, что президент наконец внес представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко. Наша фракция поддержит это решение своими голосами", - написала Тимошенко.

При этом Тимошенко подчеркнула необходимость сразу внести кандидатуру нового генпрокурора.

"Вместе с представлением об увольнении обязательно надо вносить представление на назначение нового генпрокурора. Нельзя освобождать должностных лиц такого высокого ранга, а не назначать сразу новых. Потому что это разбалансирует управление страной. Представление новой кандидатуры на генпрокурора также разблокирует положительное голосование со стороны фракций БПП и Народный фронт ", - считает Тимошенко.