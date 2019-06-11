Фракция "Батькивщины" поддержит отставку Луценко, - Тимошенко
Об этом заявила в Facebook лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.
"Очень хорошо, что президент наконец внес представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко. Наша фракция поддержит это решение своими голосами", - написала Тимошенко.
При этом Тимошенко подчеркнула необходимость сразу внести кандидатуру нового генпрокурора.
"Вместе с представлением об увольнении обязательно надо вносить представление на назначение нового генпрокурора. Нельзя освобождать должностных лиц такого высокого ранга, а не назначать сразу новых. Потому что это разбалансирует управление страной. Представление новой кандидатуры на генпрокурора также разблокирует положительное голосование со стороны фракций БПП и Народный фронт ", - считает Тимошенко.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении Юрия Луценко с должности генпрокурора.
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