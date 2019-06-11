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Espreso.tvОбществоФракция "Батькивщины" поддержит отставку Луценко, - Тимошенко

Фракция "Батькивщины" поддержит отставку Луценко, - Тимошенко


фото: reuters
Парламентская фракция ВО "Батькивщина" будет голосовать за увольнение Юрия Луценко с должности генерального прокурора Украины

Об этом заявила в Facebook лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"Очень хорошо, что президент наконец внес представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко. Наша фракция поддержит это решение своими голосами", - написала Тимошенко.

При этом Тимошенко подчеркнула необходимость сразу внести кандидатуру нового генпрокурора.

"Вместе с представлением об увольнении обязательно надо вносить представление на назначение нового генпрокурора. Нельзя освобождать должностных лиц такого высокого ранга, а не назначать сразу новых. Потому что это разбалансирует управление страной. Представление новой кандидатуры на генпрокурора также разблокирует положительное голосование со стороны фракций БПП и Народный фронт ", - считает Тимошенко.

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