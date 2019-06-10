Зеленский не подавал в САП список для "посадок", - Холодницкий

10 июня, 2019, 15:43

Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, сообщает "Интерфакс-Украина".

Холодницкий отметил, что никаких списков "для посадок" от Администрации президента не поступало, говорится в сообщении.

"Сразу скажу, что не было никаких списков, кого сажать. Были заверения в поддержке независимости, в том, что если кто-то из новой власти станет фигурантом или, тем более, подозреваемым, то никакой защиты со стороны президента не будет. Это также вызывает оптимизм , скажу откровенно ", - подчеркнул он.

Он отметил, что глава государства не может отвечать за всех.

"Конечно, президент не может отвечать за всех. И я не исключаю, что какой-то процент нечистых на руку все равно будет проскальзывать. Ведь какими бы ни были фильтры, все равно кто-то будет пытаться "заработать" на должности. Поэтому мы всегда будем рядом и будем помогать очищению власти. А дополнительных секретных протоколов пакта Молотова-Риббентропа не было ", - отметил антикоррупционный прокурор.