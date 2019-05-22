САП открыла дело на Порошенко

22 мая, 2019, 16:47

САП открыла производство в отношении должностных лиц ПАО "Центрэнерго" и Фонда государственного имущества Украины, действия которых якобы координировались пятым президентом Украины Петром Порошенко и народным депутатом Игорем Кононенко

Об этом сообщает САП в Facebook.

В САП сообщили, что по результатам личного приема заместителя генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого гражданина Крючкова Д.В. "Относительно правомерности действий бывшего Президента Украины, ряда высших должностных лиц органов государственной власти, народных депутатов Украины и руководства некоторых субъектов крупного предпринимательства, в уставном капитале которого доля государственной или коммунальной собственности превышает 50 процентов, принято решение и внесена информация в Единый реестр досудебных расследований" по ряду фактов.

Сообщается, что уголовные дела возбуждены в отношении преступной деятельности должностных лиц ПАО "Центрэнерго" и Фонда государственного имущества Украины.

В заявлении Крючкова указывается, что должностные лица и члены наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго", совместно с должностными лицами ФГИУ и рядом должностных лиц органов государственной власти, используя свои служебные полномочия и статус, распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" с целью хищения средств общества, контрольный пакет акций которого принадлежит государству.

"Как утверждает заявитель, совместные действия указанной группы лиц координировались народным депутатом Украины Кононенко И.В. и бывшим Президентом Украины. Результатом преступных действий является реализация схемы завладения имуществом ПАО "Центрэнерго" путем утверждения результатов конкурса по приватизации принадлежащего государству пакета акций общества. При этом средства в сумме более 6 млрд грн, которые должны быть получены от такого отчуждения, предварительно незаконно выведены из ПАО "Центрэнерго" и конвертированы через подконтрольные субъекты хозяйствования в течение 2016-2018 годов. Досудебное расследование начато по ч. 2 ст. 364 УК Украины", - отмечают в САП.

Кроме того, возбуждено дело в отношении преступной деятельности должностных лиц ПАО "Центрэнерго" при закупке угля.

По этому поводу в заявлении Крючкова отмечается, что должностные лица ПАО "Центрэнерго" по предварительному сговору с поставщиками угля ООО "Укруглетрейдинг", ООО "Шахтарсктранс" и другими закупали уголь на общую сумму около 170 млн грн по завышенной стоимости, в том числе используя фиктивные предприятия.

Действия указанных должностных лиц предварительно квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) УК, уточнили в САП.

Возбуждено также дело по факту завладения должностными лицами ЗАО "Нижнеднестровская ГЭС" и ОАО "Укргидроэнерго" по предварительному сговору с другими лицами имуществом и средствами указанных предприятий. Они осуществили это путем незаконной передачи имущества ЧАО "Нижнеднестровская ГЭС" в пользу ОАО "Укргидроэнерго" на сумму 1 089 821 303,03 грн; приобретение в течение 2010-2015 годов товаров, работ и услуг в ООО "Консорциум", НПО "Укргидроэнергострой", ООО "ШДСУ", ООО "Грин Лайт", ООО "Будмонтажсервис", ООО" Укренерджи "и ООО" Кабельтехпостач "по завышенным ценам; проведения оплаты в пользу частных субъектов хозяйствования за работы, которые фактически не выполнялись.

"В целом размер ущерба интересам государства и других акционеров указанных хозяйственных обществ превышает 2,2 млрд грн. Действия указанных должностных лиц предварительно квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) УК", - проинформировали в антикоррупционной прокуратуре.

САП также возбудила дело о злоупотреблении служебным положением должностными лицами ОАО "Черкассыоблэнерго" и ОАО "Азот".

В этой связи сообщается, что согласно заявлению отделом принудительного исполнения решений Департамента ГИС Украины осуществляется выполнение судебного решения о взыскании с ОАО "Азот" в пользу ОАО "Черкассыоблэнерго" задолженности на общую сумму 1,276 млрд. грн. Во время исполнительного производства должностные лица ОАО "Черкассыоблэнерго" и ОАО "Азот", злоупотребляя служебным положением, заключили мировое соглашение о рассрочке долга и его выплате частями на счет со специальным режимом использования согласно графику в период с апреля 2019 по март 2027 года. При этом условия соглашения сформулированы таким образом, что оно фактически не может быть выполнено из-за изменения модели рынка электроэнергии Украины с 01.07.2019, прекращения использования счетов со специальным режимом и прекращения деятельности облэнерго в качестве поставщика электроэнергии. Кроме того, график погашения задолженности составлен таким образом, что в первые 4 года она подлежит погашению только на сумму 4,7 млн грн в месяц, а инфляционные потери подлежат выплате в 2027 году.

Действия указанных должностных лиц предварительно квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК, отметили в САП.