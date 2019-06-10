Холодницкий прокомментировал уголовное производство против Порошенко

10 июня, 2019, 15:21

Необходимо провести следствие для доказательств причастности пятого президента Петра Порошенко к коррупционным преступлениям в сфере энергетики

Об этом глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Холодницкий напомнил, что руководитель компании "Энергомережа" Дмитрий Крючков сообщил о совершении ряда преступлений, назвав ряд лиц, в том числе и Порошенко, "указав на него, как на возможного фигуранта".

"Поэтому, согласно нормам УПК, это было зарегистрировано в ЕРДР", - сказал Холодницкий, отметив, что по состоянию на 6 июня процессуального статуса у Порошенко нет никакого, поскольку следствие только началось.

"О каких результатах можно говорить, когда детективы покажут или не покажут доказательную базу. Если будут доказательства, вы об этом узнаете чуть ли не первыми. Если доказательств не будет, то о принятии окончательного решения о закрытии дела вы также узнаете, это не будет скрыто. но чтобы сделать какие-то выводы, нужно провести следствие", - сказал он.