Аресты в Крыму оккупанты задержали еще двух крымских татар

10 июня, 2019, 15:46

Утром 10 июня российские силовики начали проводить обыски, пока задержаны уже 7 человек

Об этом сообщает "Крымская солидарность".

В результате обысков в оккупированном Россией Крыму задержаны семь крымских татар. Российские силовики задержали Эскендера Сулейманова, Ризу Омерова, Айдера Джеппарова, Эльдара Кантемирова, Руслана Нагаева, Руслана Месутова, Ленура Халилова. Их обвиняют в участии или организации запрещенной в РФ "Хизб ут-Тахрир" (ч. 1 или ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

Ночью 10 июня по дороге на Ростов-на-Дону на судебное заседание по одному из "дел "Хизб ут-Тахрир" также был задержан Энвер Омеров. После этого в доме его сына Ризы, а также ряда активистов и родственников фигурантов "дел Хизб ут Тахрир" провели обыски.

После оккупации Крыма Россией на полуострове участились массовые обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса, а также крымских мусульман.