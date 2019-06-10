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Espreso.tvОбществоВ оккупированном Крыму происходят обыски у крымских татар, есть задержанные

В оккупированном Крыму происходят обыски у крымских татар, есть задержанные

Утром 10 июня российские силовики проводят обыски у жителей оккупированного Крыма

Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook .

В оккупированном Крыму российские силовики осуществляют обыски в нескольких районах, говорится в сообщении.

Отмечается, что "следственные мероприятия" проводятся в Алуште - у Эльдара Кантемирова, в селе Малый Маяк Алуштинского района, у Руслана Месутова, в селе Строгановка Симферопольского района, у Эскендера Сулейманова (родной брат Руслана Сулейманова, задержанного 27 марта 2019 года). Также сообщается об обысках в доме Ризы Омерова по адресу: Белогорск, ул. Маяковского, 9; его отца Энвера Омерова (Белогорск, ул. Шевченко, 45/1) и в селе Каменка Симферопольского района.

Отмечается, что в настоящее время известно о пяти задержанных: Эльдара Кантемирова, Энвера Омерова, Ризу Омерова, Эскендера Сулейманова и Айдер Джеппарова.

У жены одного из задержанных - Ризы Умерова - во время обыска начались преждевременные роды, говорится в сообщении.

 

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