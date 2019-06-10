В Белую Церковь подали воду после утечки химикатов

10 июня, 2019, 21:49

В Белой Церкви решением комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности было восстановлено водоснабжение после утечки химикатов в реку Рось

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отметили в пресс-службе, с 20:00 11 июня водоснабжение в Белой Церкви было восстановлено.

Сообщается, что государственным предприятием "Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя Министерства здравоохранения Украины" был проведен анализ проб воды из реки Рось в местах питьевого водозабора Белой Церкви.

Превышений нормативных концентраций, установленных ГОСТ 4808: 2007 "Источники централизованного питьевого водоснабжения", и экологических нормативов качества не было обнаружено.