В Белую Церковь подали воду после утечки химикатов
10 июня, 2019, 21:49
В Белой Церкви решением комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности было восстановлено водоснабжение после утечки химикатов в реку Рось
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Как отметили в пресс-службе, с 20:00 11 июня водоснабжение в Белой Церкви было восстановлено.
Сообщается, что государственным предприятием "Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя Министерства здравоохранения Украины" был проведен анализ проб воды из реки Рось в местах питьевого водозабора Белой Церкви.
Превышений нормативных концентраций, установленных ГОСТ 4808: 2007 "Источники централизованного питьевого водоснабжения", и экологических нормативов качества не было обнаружено.
- Напомним, 9 июня в Винницкой области в реку Рось упал автомобиль с 1 тонной химикатов, в Белой Церкви из-за экологической катастрофы отключают воду. С 23:00 прекращена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает водой г.. Белая Церковь Киевской области (209 тыс. жителей) и г.. Умань Черкасской области (84 тыс. жителей).
- Полиция открыла производство из-за попадания химикатов в реку Рось, гербициды оказались крадеными из фермерских хозяйств .
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